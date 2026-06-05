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Gasolina, etanol ou diesel: entenda qual compensa mais no Brasil em 2026

Entenda qual combustível compensa mais em 2026 ao comparar preços, consumo por km e custo-benefício no dia a dia.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Junho de 2026 - 15:20
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Legenda: Mesmo com o reajuste da gasolina, o cenário indica que ela é a escolha mais econômica para a maioria dos motoristas brasileiros.
Foto: Shutterstock.

Há algum tempo, ir a um posto para abastecer o carro era uma tarefa bastante simples, pois havia disponível, no máximo, três tipos de combustíveis diferentes. Além disso, a maioria dos veículos só aceitava gasolina ou etanol. Já hoje em dia, são tantas as opções que é comum ficar em dúvida sobre qual é o melhor combustível em qualidade e custo-benefício para seu veículo.  

Entretanto, com o aumento constante da gasolina devido ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o consumidor já faz as contas para saber qual combustível usar. 

Como saber se gasolina ou etanol compensa mais?

Márcio Peixoto, economista e dono de posto, indica que para descobrir qual combustível compensa mais, há uma fórmula simples, mas que muitos desconhecem. "É só você pegar e dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0,7, ou seja, 70%, o etanol é mais vantajoso. Se passar disso, abasteça com gasolina". 

O que é a regra dos 70% e como fazer o cálculo?

Essa divisão entre o preço do etanol e o da gasolina é conhecida como “regra dos 70%”. O etanol tem um poder calorífico menor e rende menos quilômetros por litro do que a gasolina. Como regra geral, ele só compensa financeiramente se custar até 70% do valor da gasolina. Se passar disso, não.

O especialista nos dá um exemplo de cálculo. “Imagine que, em um posto de Fortaleza, o preço do litro do etanol seja R$ 5,09 e o da gasolina seja R$ 6,75. Calculando, R$ 5,09 dividido por R$ 6,75 vai dar 0,754 ou 75,4%. Neste cenário, como 75,4% é maior do que 70%, então a gasolina compensa mais”.

Gasolina ou etanol: qual rende mais quilômetros por litro?

Na prática, a gasolina sempre rende mais em quilômetros por litro (km/l), garantindo maior autonomia ao tanque. O etanol rende cerca de 30% a menos, exigindo um volume maior para rodar a mesma distância. A decisão de qual escolher deve se basear no custo por km rodado, e não apenas no rendimento.

Por ser um biocombustível, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, tem menor impacto ambiental e costuma apresentar preço mais baixo. Por outro lado, possui menor poder energético, o que significa maior consumo por quilômetro rodado.

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O que influencia o preço da gasolina e do etanol em 2026

A escolha do combustível em 2026 exige atenção ao bolso e é impactada diretamente pelo aumento do ICMS, pela cotação do petróleo internacional e pelas políticas de subsídio do governo. O preço médio da gasolina no Brasil está próximo de R$ 6,80, enquanto o etanol oscila perto de R$ 5,09.

Diesel é mais econômico que gasolina e etanol?

Márcio explica que o diesel continua sendo mais econômico em rendimento por litro e autonomia que a gasolina. "No entanto, a economia financeira real depende de fatores como o custo de aquisição do veículo, isto é, para comprar um carro a diesel ainda é muito caro e só é permitido em veículos de grande porte como picapes. Não existe carro pequeno a diesel no Brasil", enfatiza.

Segundo ele, a escolha entre carro a diesel ou a gasolina depende também do perfil de uso do motorista. O diesel compensa para quem roda muito na estrada e transporta peso, pois tem melhor torque e menor consumo. A gasolina é melhor para uso urbano, oferecendo manutenção mais barata e menor custo de aquisição.

Manutenção e custo do veículo: o impacto de cada combustível

A escolha do combustível impacta diretamente a rotina do motorista, a durabilidade das peças e o custo por quilômetro rodado. "Enquanto gasolina e etanol dividem espaço em motores flex, permitindo flexibilidade, o diesel exige veículos com propostas de robustez, torque e custos de manutenção mais elevados".

Por conta disso, o álcool evapora muito mais rápido do que a gasolina. Isso faz com que ele tenha um poder calorífico menor, precisando utilizar uma quantidade maior para gerar o mesmo movimento. Consequentemente, o etanol queima mais rápido. Já os gases resultantes da sua combustão do diesel são quatro vezes mais poluentes do que a gasolina e, trata-se também de uma fonte não renovável de energia, com o agravante que possui ainda em menor disponibilidade".
Márcio Peixoto
Economista e dono de posto

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