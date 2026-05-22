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Combustível adulterado: veja como identificar sintomas na sua moto

Saiba como identificar combustível adulterado na moto, quais sintomas aparecem e como evitar danos ao motor.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Maio de 2026 - 13:55
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Legenda: Cuidado com a moto nunca é demais, porém, muitos motociclistas podem estar enchendo o tanque da moto com combustível adulterado sem ter consciência.
Foto: Shutterstock

Usar combustível adulterado na moto ou colocar “gasolina batizada” — para usar o termo popular, tem dado prejuízos imensos ao bolso, já que peças são corroídas de forma silenciosa.  Além do desgaste de peças, há também perda de potência, pois o motor perde rendimento e exige que você acelere muito mais para manter a velocidade normal.

“Isso ocorre porque o uso de gasolina ou etanol misturados com solventes, água ou em proporções incorretas compromete a queima e a lubrificação das peças”, explica Carlos Anísio, mecânico.

Segundo o profissional, se a moto estiver trafegando com gasolina adulterada, ela passará sinais ou sintomas de que não está bem e o piloto notará com o tempo. “O quanto antes, melhor”, ressalta.

Quais sinais a moto apresenta

Experiente e há 10 anos consertando esse problema, Carlos explica que usar combustível adulterado na moto causa sintomas imediatos como falhas nas acelerações, engasgos, marcha lenta irregular e perda de potência. “O motociclista também costuma notar um aumento repentino no consumo e dificuldade para dar a partida, especialmente pela manhã”.

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Como o combustível adulterado afeta o motor

O combustível adulterado prejudica severamente o motor da sua motocicleta ao causar corrosão, entupimentos e desgaste prematuro das peças.

Na prática, o combustível adulterado danifica o motor ao causar falhas na queima, perda de força e superaquecimento. Impurezas e misturas irregulares entopem bicos injetores, corroem peças internas e podem provocar a quebra ou fundição de componentes como pistões e válvulas.

Entupimento e carbonização

A adição de substâncias irregulares (como solventes ou proporções incorretas de etanol) gera uma queima inadequada. Isso cria uma crosta espessa de carvão na câmara de combustão, nas válvulas e na ponta da vela de ignição, causando falhas e perda de potência.

Corrosão e desgaste de peças

Combustíveis misturados com água ou produtos químicos ácidos destroem a lubrificação natural das peças. Isso corrói o tanque de combustível, a bomba, os bicos injetores e pode travar os anéis do pistão.

Superaquecimento

A queima irregular altera a temperatura ideal de trabalho do motor. O superaquecimento constante pode fundir componentes internos, exigindo a retífica completa do motor.

Falhas no sistema de injeção

Combustível de má qualidade, rico em solventes ou água, entope rapidamente filtros, danifica bombas de combustível e obstrui os bicos injetores.

Pré-detonação (batida de pino)

Devido à baixa octanagem da mistura, a queima ocorre antes do tempo correto. Isso causa o característico ruído metálico ("tec tec tec") e pode derreter válvulas e furar pistões.

O que fazer ao suspeitar

Abastecer com gasolina adulterada exige ação rápida para evitar danos.
Legenda: Abastecer com gasolina adulterada exige ação rápida para evitar danos.
Foto: Shutterstock/Irene Miller

Abastecer com gasolina adulterada exige ação rápida para evitar danos caros ao motor. Esvazie o tanque completamente e limpe o sistema (bicos injetores ou carburador) em uma oficina de confiança ou em uma autorizada. Em seguida, abasteça em um posto de confiança e guarde a nota fiscal do abastecimento problemático.

Como denunciar o posto

Para verificar postos de combustíveis confiáveis e denunciar irregularidades, consulte a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Caso perceba a adulteração, denuncie o posto revendedor de combustível à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), no site  ou pelo telefone 0800 970 0267.

Para registrar a denúncia, será necessário o maior número de informações do posto, como CNPJ, razão social, endereço, distribuidora e a descrição do ocorrido. Para isso, é importante ter a nota fiscal. 

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