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Nota baixa no Uber: como aumentar avaliação e evitar bloqueio de sua conta como motorista

Sua nota no Uber está caindo? Entenda os motivos, riscos de bloqueio e veja como recuperar sua avaliação como motorista.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Homem branco mexendo no celular e esperando Uber ou outro carro de aplicativo em avenida de Fortaleza no Ceará.
Legenda: Sua nota no Uber está caindo? Entenda os motivos, riscos de bloqueio e veja como recuperar sua avaliação como motorista.
Foto: Helene Santos/Diário do Nordeste.

Manter uma boa nota no Uber é fundamental para evitar desativações, já que os motoristas são avaliados pelos passageiros após cada corrida. O aplicativo mostra as avaliações dos usuários e os motivos das classificações, que podem variar de acordo com a experiência do cliente.

Para não ser mal pontuado, Gabriel de Paula, motorista da Uber, foca em higiene, direção suave e comunicação cortês com passageiros. "As estratégias incluem diluir avaliações negativas em viagens", afirma. 

Qual a nota mínima para continuar dirigindo no Uber?

De acordo com Gabriel de Paula, a nota mínima geral para continuar dirigindo no Uber no Brasil é 4,6.

Se a média das últimas 500 avaliações dos passageiros cair abaixo desse valor, o motorista corre o risco de ter o perfil desativado da plataforma. A própria Uber notifica o motorista quando a nota se aproxima do limite. O condutor recebe um aviso e tem a chance de melhorar a avaliação em até 40 viagens.

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Por que a nota do motorista começa a cair?

De acordo com o profissional, a nota do motorista Uber começa a cair devido a uma combinação de fatores, que vão desde a subjetividade do passageiro até questões de limpeza, comportamento ou fatores externos como o trânsito.

A pontuação é uma média das últimas 500 avaliações, o que significa que algumas notas baixas podem ter um impacto visível, especialmente se o motorista tiver poucas viagens no histórico.

Limpeza e Odor 

Ninguém gosta de pegar carro sujo. Cheiro forte de cigarro, perfume excessivo ou odores desagradáveis são causas comuns de avaliações baixas. A solução para esses casos é fazer a limpeza regularmente e eliminar odores desagradáveis. 

Condução Insegura ou Desconfortável 

Uber não é carro para ficar fazendo "pega" ou pensando que é de Fórmula 1. Por isso, evite direção brusca, frenagens fortes, excesso de velocidade ou uso do celular durante a condução.

Música alta ou conversa indesejada

Alguns profissionais acham que o carro é uma extensão de casa com som alto. Passageiros valorizam o silêncio ou preferem definir o volume da música. Tocar sons muito altos ou ser intrusivo no diálogo pode incomodar.

Atrasos no Embarque/Desembarque

Nessa vida corrida, quem é que gosta de esperar "horas e horas" por uma corrida, não é? Isso pode acontecer quando o motorista demora para aceitar a corrida, erra o caminho ou leva muito tempo para buscar o passageiro. Nesse caso, ser pontual não é bicho de sete cabeças e se chegar atrasado, é necessário ser bem educado e cortês. 

 

 

 

 

 

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