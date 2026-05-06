Como cuidar da corrente da moto: veja como evitar sustos

Confira nosso guia prático para limpar, lubrificar e ajustar a corrente da moto.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
Mecanico desfocado avaliando corrente de uma moto para matéria sobre como cuidar dessa peça.
Legenda: A corrente da moto é um artigo essencial para o funcionamento da moto.
Foto: Shutterstock/H_Ko

Parece simples, mas a corrente da motocicleta é um artigo essencial para o funcionamento do veículo, afinal de contas, é ela que passa a força do motor. Não lhe dar atenção pode acarretar vários prejuízos.

O fato é que além da corrente estar sujeita ao próprio desgaste natural devido ao uso, a sua vulnerabilidade é maior quando ela fica, de maneira geral (sobretudo em motos de baixa e média cilindradas), totalmente exposta às condições do clima e características do ambiente em que a moto está trafegando.

Por isso, é preciso que o proprietário respeite uma rotina periódica de verificação da condição da corrente e, claro, adote alguns cuidados para garantir o seu bom funcionamento e durabilidade.

Por que a corrente de moto precisa de cuidados constantes

Para o mecânico Ricardo Marinho, a corrente de moto precisa de cuidados constantes porque ela é um componente exposto à sujeira, água da chuva, poeira e opera sob altíssima tensão, metal contra metal. Segundo ele, é necessário limpá-la, lubrificá-la e ajustá-la.

“A falta de manutenção pode levar ao desgaste prematuro do kit relação (coroa, pinhão e corrente), barulhos, menor eficiência de combustível e riscos graves à segurança, como a corrente travar ou estourar”, diz.

Segundo ele, a lubrificação da corrente é essencial porque reduz o atrito entre os elos e a coroa/pinhão, evitando desgaste prematuro, ruídos e até quebra do conjunto. Além disso, protege contra ferrugem, melhora o desempenho da moto e garante uma pilotagem mais suave e segura.

Veja passo a passo para limpeza

Segundo o profissional, não é tão difícil limpar a corrente da moto. Basta ter as ferramentas certas para usar, como graxa em spray, pincel, querosene e pano.

  1. Motor frio: nunca limpe com o motor quente;
  2. Aplique o desengraxante: use produto específico e espere agir por 5-10 min;
  3. Esfregue: use escova macia de nylon;
  4. Enxágue e seque: água corrente, depois pano ou ar;
  5. Lubrifique: Use spray de corrente de boa qualidade;
  6. Remova o excesso com pano seco. 

Limpar

Limpar a corrente da moto (a cada 500km ou após chuva) envolve aplicar desengraxante (ou querosene/querosene) com pincel, escovar os elos, enxaguar e secar bem. Use produtos específicos que não danifiquem os retentores (O-rings).

Lubrificar

Aplicar lubrificante spray específico na parte interna da corrente enquanto gira a roda (preferencialmente no (cavalete) e remover o excesso. Utilize produtos adequados para não danificar retentores.

Tensionar a corrente

Tensionar (ou esticar) a corrente da moto é o ajuste da folga ideal da corrente de transmissão, garantindo que ela não fique nem muito frouxa (risco de soltar) nem muito esticada (risco de quebrar ou forçar o motor).

3 erros comuns ao limpar e como corrigir

Limpar a corrente da moto é crucial para a durabilidade do kit relação, mas erros comuns podem danificar os retentores (anéis de borracha) e acelerar o desgaste. 

1. Usar gasolina ou derivados de petróleo para limpar

Eles ressecam os retentores de borracha (O-rings/X-rings), fazendo-os quebrar e perder a lubrificação interna da corrente.

  • Como corrigir: Utilize desengraxantes específicos para correntes (como Motul Chain Clean ou similares), querosene (com moderação e enxágue) ou querosene de limpeza neutro.

2. Lubrificar a corrente suja

Passar lubrificante novo por cima da graxa velha e sujeira. Isso cria uma pasta abrasiva que desgasta a coroa e o pinhão.

  • Como corrigir: Limpe completamente com desengraxante e espere secar 100% antes de aplicar o lubrificante.

3. Excesso de lubrificante

Aplicar óleo ou spray de graxa em excesso. Isso atrai mais poeira e sujeira, além de fazer sujeira na roda e carenagens.

  • Como corrigir: Aplique o lubrificante no interior da corrente enquanto gira a roda, deixando uma camada fina. Remova o excesso com um pano após alguns minutos.
Redação
Há 1 hora
