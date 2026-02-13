Primeira parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário

O prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13). Neste ano, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), com uma frota estimada em 2,35 milhões de veículos, tem a expectativa de arrecadar de R$ 2,24 bilhões, valor 11,91% superior ao registrado em 2025.

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100. O desconto de até 5% do "Sua Nota Tem Valor" também pode ser aplicado no parcelamento, desde que o pagamento seja feito até o vencimento.

A isenção do IPVA é permitida para:

Pessoa com deficiência - PCD;

Táxi, mototáxi;

Ônibus, micro-ônibus, vans, topics empregados no serviço de transporte público coletivo;

Ônibus Intermunicipal;

Potência inferior a 50cc;

Máquina agrícola e terraplenagem;

Veículo com mais de 15 anos.

Calendário do IPVA 2026

Cota única: 30 de janeiro

30 de janeiro 1ª parcela: 13 de fevereiro

13 de fevereiro 2ª parcela: 13 de março

13 de março 3ª parcela: 13 de abril

13 de abril 4ª parcela: 13 de maio

13 de maio 5ª parcela: 12 de junho

Alíquotas do IPVA

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme o tipo e a potência:

1%: ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos de locadoras e motocicletas até 125 cilindradas sem infrações;

Até 3,5%: automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, além de motocicletas acima de 300 cilindradas.

Emissão do DAE

O Documento de Arrecadação (DAE) já pode ser emitido:

Pelo Portal de Serviços da Sefaz-CE ;

; Pelo assistente virtual no WhatsApp: (85) 3108-1404.

A Sefaz orienta que, antes de efetuar o pagamento via WhatsApp, o contribuinte confirme se o número está sob a titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.