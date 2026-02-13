Primeira parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário
O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.
O prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13). Neste ano, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), com uma frota estimada em 2,35 milhões de veículos, tem a expectativa de arrecadar de R$ 2,24 bilhões, valor 11,91% superior ao registrado em 2025.
O desconto de até 5% do "Sua Nota Tem Valor" também pode ser aplicado no parcelamento, desde que o pagamento seja feito até o vencimento.
A isenção do IPVA é permitida para:
- Pessoa com deficiência - PCD;
- Táxi, mototáxi;
- Ônibus, micro-ônibus, vans, topics empregados no serviço de transporte público coletivo;
- Ônibus Intermunicipal;
- Potência inferior a 50cc;
- Máquina agrícola e terraplenagem;
- Veículo com mais de 15 anos.
Calendário do IPVA 2026
- Cota única: 30 de janeiro
- 1ª parcela: 13 de fevereiro
- 2ª parcela: 13 de março
- 3ª parcela: 13 de abril
- 4ª parcela: 13 de maio
- 5ª parcela: 12 de junho
Alíquotas do IPVA
As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme o tipo e a potência:
- 1%: ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos de locadoras e motocicletas até 125 cilindradas sem infrações;
- Até 3,5%: automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, além de motocicletas acima de 300 cilindradas.
Emissão do DAE
O Documento de Arrecadação (DAE) já pode ser emitido:
- Pelo Portal de Serviços da Sefaz-CE;
- Pelo assistente virtual no WhatsApp: (85) 3108-1404.
A Sefaz orienta que, antes de efetuar o pagamento via WhatsApp, o contribuinte confirme se o número está sob a titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.