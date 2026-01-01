Diário do Nordeste
O que muda nas novas regras para ciclomotores, em vigor a partir de hoje (1º)

Uso de capacete, emplacamento e CNH estão entre as exigências.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:14)
Automóvel
Na imagem, uma fotografia em ângulo médio e luz solar intensa mostra uma motoneta (scooter) azul brilhante estacionada em primeiro plano em uma rua pavimentada. A motoneta está levemente inclinada sobre o descanso lateral, com o guidão virado para a esquerda e o logotipo da Peugeot visível na parte frontal. Ao fundo, à direita, há uma fileira de várias outras motonetas azuis idênticas estacionadas contra um muro de pedra, sugerindo um ponto de aluguel. No topo do muro, há placas informativas e o nome
Legenda: Cada Estado pode regular as normas conforme as próprias necessidades.
Foto: Marco Crupi/Shutterstock

Bastou virar o ano para que novas regras aplicadas a ciclomotores entrassem em vigor. Elas começam a valer a partir desta quinta-feira (1º) e fazem parte de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aprovada em junho de 2023.

Os direcionamentos valem para tanto para ciclomotores quanto para equipamentos de segurança.

Entre as mudanças, as novas exigências incluem:

  • CNH nas categorias A (motos) ou ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor);
  • Uso de capacete;
  • Emplacamento.

De acordo com o g1, cada Estado pode regular as normas conforme as próprias necessidades. No Mato Grosso, por exemplo, existe até mesmo previsão de pagamento do IPVA para esses veículos — com alíquota de 1% para ciclomotores.

Bicicletas elétricas e veículos autopropelidos também ganharam novas regras a partir deste ano. 

