Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercado em Fortaleza

Cena ocorre diariamente e expõe a persistência da insegurança alimentar.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
(Atualizado às 06:33)
Ceará
Pessoa caminhando de costas carregando um saco grande de pães e outro de carne crua em uma rua.
Legenda: Legumes, pães e carcaças de frango e carne estão entre itens mais "aproveitados" pelas famílias no descarte dos supermercados.
Foto: Thiago Gadelha.

A fome retrocedeu, o Brasil saiu do vergonhoso mapa de nações onde falta comida suficiente para grande parte da população. Apesar disso, o problema grita como uma doença silenciosa: em um bairro nobre de Fortaleza, por exemplo, famílias são flagradas diariamente coletando alimentos no lixo descartado por um supermercado.

Todos os dias, no horário do almoço, o caminhão de coleta estaciona, e parte do conteúdo dos tambores transportados do estabelecimento ao veículo é interceptada por homens e mulheres em busca de frutas, legumes, cereais e até restos de carnes que possam reaproveitar.

As cenas, nas quais aparecem até crianças de colo, foram registradas em vídeo por moradores e enviadas ao Diário do Nordeste.

Veja também

teaser image
Ceará

Elo entre sobra e falta: projetos evitam desperdício e distribuem alimentos para combater fome no CE

teaser image
Ceará

Fome recua e mais de 150 mil pessoas saem dessa condição no CE, mostra IBGE

teaser image
País

Brasil sai do Mapa da Fome, diz ONU

Na sexta-feira (27), a reportagem esteve no local e constatou a situação. “Todo dia eles trazem e a gente pega pra comer. Vem pão, verdura, às vezes arroz. Ando aqui faz é tempo”, narra Maria (nome fictício), 51, enquanto divide com um homem em situação de rua as carcaças e peles de frango, ignorando as incontáveis moscas que orbitam o conteúdo.

Naquele dia, ela levaria para casa, além da ossada, um saco com dezenas de pães carioquinhas, tão grande que dividiria com vizinhos. Segundo a dona de casa, já são “mais de 20 anos” percorrendo mercantis em busca das sobras para complementar a feira. 

“Esse alimento aqui me ajuda e muito, é muito importante. Eu recebo Bolsa Família, mas vai todo pro aluguel”, explica a mulher, que afirma não conseguir mais emprego desde que iniciou um tratamento de câncer de colo de útero.

Vista aérea de um caminhão de lixo verde e branco coletando resíduos, com várias pessoas, incluindo crianças e dois coletores, interagindo com o lixo na rua.
Legenda: Tambores com alimentos para descarte são interceptados pelas famílias em bairro nobre de Fortaleza.
Foto: Reprodução\arquivo pessoal

Antes, ela trabalhava como auxiliar de cozinha, ofício que a ensinou a aproveitar o máximo dos alimentos. “Essas ‘carnezinhas’ eu boto no feijão, levo pra minha mãe também. E a gente também bota pro cachorro. Não vou mentir: vivo disso aqui. Não tenho vergonha de dizer não. Criei meus cinco filhos sozinha, aproveitando essas comidas”, sentencia.

Maria diz que, assim como ela, diversas pessoas da comunidade onde mora, perto do supermercado, utilizam os alimentos reaproveitados, ainda que sob protesto da gerência do estabelecimento. “Ele sempre diz que, se estiver podre, a gente não pegue, pra não ficar doente. Mas nunca ficamos”, garante a mulher.

Segundo ela, a comunidade conta com uma das cozinhas solidárias do programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado, mas “tem fila grande” e ela “prefere deixar a vaga pra quem precisa mais”.

Combate à fome no Ceará

Em 2024, quase 150 mil pessoas deixaram de passar fome no Ceará – mas cerca de 391 mil pessoas continuam nessa situação, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em outubro passado.

Um ano antes, em 2023, a insegurança alimentar grave – nome técnico para “fome” – atingia 540 mil cearenses. Em um ano, então, o número caiu cerca de 28%. No Estado, mais de 3 milhões de pessoas convivem com algum dos três níveis de insegurança alimentar:

  • Leve: a qualidade da alimentação está comprometida e existe a preocupação quanto ao acesso futuro; 
  • Moderada: os moradores têm quantidade restrita de alimentos; 
  • Grave: a privação para obter alimentos é tão grande que chega à fome.

No Ceará, a atual ação mais direta de combate a essa violação é o Ceará Sem Fome, política estadual permanente vinculada à Secretaria da Proteção Social (SPS). O programa possui, hoje, 1,3 mil cozinhas solidárias em funcionamento, e cada uma distribui, todos os dias, 100 refeições prontas.

Além disso, cerca de 47 mil famílias recebem o Cartão Ceará Sem Fome, “que concede o valor mensal de R$ 300 para a aquisição de alimentos balanceados e saudáveis”, informa a gestão, em nota ao Diário do Nordeste.

"O programa também promove a arrecadação de alimentos em grandes eventos e, até o momento, mais de 50 mil famílias já foram beneficiadas com a entrega de cestas de alimentos em todo o Estado", complementa a nota.

A reportagem narrou o caso e questionou se há alguma busca ativa por famílias em situação de vulnerabilidade – e, caso haja, de que forma ela é realizada; se existe monitoramento das filas de espera por vaga nas cozinhas atendidas pelo programa e quantas pessoas aguardam.

O acesso às cozinhas, segundo a gestão, é baseado em critérios técnicos, e têm prioridade as famílias:

  • inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);
  • com renda per capita dentro dos limites do Ceará Sem Fome;
  • em situação de insegurança alimentar;
  • em vulnerabilidade social, como desemprego, trabalho informal, presença de crianças, idosos ou pessoas com deficiência no núcleo familiar.

Os requisitos são periodicamente verificados pelas Unidades Gerenciadoras (UGs), “entidades da sociedade civil selecionadas por meio de edital público e responsáveis pela administração e organização das cozinhas vinculadas ao Programa”.

“Quando identificadas mudanças no perfil socioeconômico, podem ocorrer substituições, permitindo a inclusão de pessoas que aguardam em lista de espera”, acrescenta a nota, sem informar, contudo, quantas pessoas estão nas filas de espera.

Além do combate direto à fome, o programa “executa o eixo Qualificação e Renda, que já qualificou mais de 27 mil pessoas e possibilitou a inserção de mais de 8 mil beneficiários no mercado de trabalho”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Vista aérea do Nami, unidade de saúde da Universidade de Fortaleza em formato retangular amarelo. Em frente a ele, há um estacionamento com alguns carros e árvores. Atrás, pode-se ver um horizonte cheio de prédios.
Ceará

Unifor abre centro para crianças com doenças neurológicas raras; saiba como vai funcionar

Espaço de atendimento e pesquisa fica no bairro Edson Queiroz.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Pessoa caminhando de costas carregando um saco grande de pães e outro de carne crua em uma rua.
Ceará

Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercado em Fortaleza

Cena ocorre diariamente e expõe a persistência da insegurança alimentar.

Theyse Viana
Há 1 hora
Homem empurra bicicleta em rua alagada enquanto caminhão cria ondas e pedestres caminham na beira da enchente.
Ceará

99 cidades do Ceará têm aviso de ‘grande perigo’ por fortes chuvas; veja locais

Aviso é o de maior nível de gravidade emitido pelo Inmet.

Redação
02 de Março de 2026
Dois meninos à beira de um rio, um sentado em uma rocha e o outro parcialmente na água, ambos olhando para o céu nublado no interior do Ceará.
Ceará

Vai chover em março no Ceará? Veja previsão do tempo

Historicamente, esse é o mês mais chuvoso no Estado.

Nicolas Paulino
02 de Março de 2026
Vista aérea do açude do Batalhão com águas turvas, cercado por vegetação densa e a cidade de Crateús ao fundo sob um céu nublado.
Ceará

Dois açudes sangram no Sertão do Ceará; veja quais

Foram o segundo e o terceiro reservatórios a sangrar em 2026.

Nicolas Paulino
02 de Março de 2026
Na imagem, fotografia em close-up focada nas mãos de uma criança e de uma pessoa adulta sobre uma mesa branca. A criança interage com a tela de um tablet, enquanto a pessoa adulta segura uma caneta digital branca, apontando em direção ao dispositivo. A cena sugere um momento de aprendizado mediado por tecnologia.
Ceará

Como alunos e professores usam IA nas escolas do Ceará

Conselho Nacional de Educação prepara documento sobre uso de IA no ambiente escolar, entre vantagens e riscos.

Diego Barbosa
02 de Março de 2026
Estação do Aracapé foi uma das atingidas por lotação.
Ceará

Falha elétrica causa interrupção de linha do metrô de Fortaleza

O problema foi registrado por volta das 7h desta segunda-feira (2).

Redação
02 de Março de 2026
Ceará

Aluno de escola pública do Ceará é aprovado em 8 universidades

UFC e USP estão na lista das instituições onde o estudante conquistou vagas para quatro cursos.

Thatiany Nascimento
01 de Março de 2026
chuva pessoa com guarda-chuva na rua.
Ceará

Fortaleza e mais 74 cidades do Ceará estão sob aviso de risco alto para chuvas intensas

Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Redação
01 de Março de 2026
Jacaré de 1,5 metro surpreende moradores no centro de Itaitinga; veja vídeo
Ceará

Jacaré de 1,5 metro surpreende moradores no centro de Itaitinga; veja vídeo

Animal foi resgatado pela Defesa Civil.

Redação
01 de Março de 2026
Imagem mostra um pluviômetro de matal em cima de um muro amarelo com uma plantação e o céu azul com nuvens ao fundo.
Ceará

‘Voluntários da chuva’: Conheça trabalho de 550 moradores que medem água para levar esperança ao CE

Maioria dos pluviômetros é instalada dentro das casas dos habitantes.

Sofia Leite*
01 de Março de 2026
Avenida alagada com carros e motos.
Ceará

Ceará tem aviso de ‘grande perigo’ para chuvas intensas em 138 cidades; veja quais

O aviso começou na manhã de sábado e está previsto até às 23h59 de domingo (1º).

Milenna Murta*
28 de Fevereiro de 2026
Ceará

Camilo inaugura escola e autoriza obras do IFCE em Fortaleza

No Ceará, o ministro cumpre agendas em Fortaleza e Pindoretama neste sábado (28). À tarde deve assinar a ordem de serviço para o IFCE de Cascavel.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
28 de Fevereiro de 2026
Senhor de costas, com blusa verde e bermuda branca, caminhando com guarda chuva aberto em calçada em um dia de chuva intensa.
Ceará

Ceará registra chuvas em 98 municípios na manhã deste sábado (28), veja cidades

Ao menos quatro cidades já ultrapassaram 60 milímetros no monitoramento pluviométrico da Funceme.

Milenna Murta*
28 de Fevereiro de 2026
formiga tanajura de asas translúcidas sobre o asfalto, detalhada e focada na imagem de inseto na rua.
Ceará

Período chuvoso leva cearenses a caçar e comer tanajuras, formigas ricas em proteína

Inseto, consumido há décadas em cidades como Tianguá e Ubajara, é mais comum entre janeiro e março.

Paulo Roberto Maciel* e Mylena Gadelha
28 de Fevereiro de 2026
Garçom carregando uma bandeja com três copos de cerveja, com um restaurante ou bar movimentado desfocado ao fundo.
Ceará

Dia da Ressaca: veja dicas para recuperar o corpo e aliviar ‘arrependimento’

Efeitos danosos no organismo podem ser evitados ou tratados.

Nicolas Paulino
28 de Fevereiro de 2026
Foto mostra uma sala de aula da Prefeitura de Fortaleza com alunos uniformizados atentos às atividades escolares, enquanto uma aluna entrega o caderno ao professor.
Ceará

Com ‘bolsas’ para professores e espaços de leitura, Fortaleza lança ações para ampliar alfabetização

Programa de R$ 20 milhões com distintas iniciativas foi anunciado pela gestão municipal nesta sexta-feira (27)

Ana Beatriz Caldas e Thatiany Nascimento
27 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra, em close-up, um homem de costas com lesões de mpox, varíola dos macacos ou monkey pox.
Ceará

Ceará investiga quatro casos suspeitos de Mpox, mas Sesa descarta cenário de alerta

Autoridade sanitária afirma que oito notificações da doença já foram descartadas em 2026.

Carol Melo
27 de Fevereiro de 2026
Mulher com máscara de proteção e guarda-chuva azul e branco caminhando sob forte chuva em uma rua urbana, com um muro verde vibrante ao fundo e gotas de chuva visíveis.
Ceará

Novo prognóstico da Funceme indica chances de chuvas em março, abril e maio de 2026 no CE

Documento aponta permanência de indefinição de condições oceânicas.

Nicolas Paulino
27 de Fevereiro de 2026
Uma vista de baixo ângulo da Praça do Ferreira mostra canteiros de grama seca intercalados com pequenas plantas verdes, cercados por bancos de madeira e postes metálicos pretos. Ao fundo, ergue-se a icônica Coluna da Hora cercada por prédios históricos e árvores sob um céu nublado. A cena retrata um espaço urbano amplo com pavimentação em pedra portuguesa típica.
Ceará

Praça do Ferreira volta a receber grama natural após críticas a grama sintética

A grama artificial havia sido instalada após a requalificação do espaço, entregue em novembro.

Ana Alice Freire*
27 de Fevereiro de 2026