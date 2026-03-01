Aluno de escola pública do Ceará é aprovado em 8 universidades

O sonho era: conquistar uma vaga na universidade. Depois de um longo percurso, no qual os obstáculos foram inúmeros, e onde os esforços e a dedicação foram exigidos, o tão almejado acesso ao ensino superior finalmente veio. Mas a conquista do cearense Pedro Igson Alves Silva, 18 anos, que estudou toda a vida escolar na rede pública, foi ainda maior, ela se multiplicou por oito.

O estudante, morador do bairro Lameirão, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi aprovado em oito instituições de ensino superior, incluindo a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de São Paulo (USP), em quatro cursos diferentes.

Ele concluiu o ensino médio em 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos, em Maranguape.

As aprovações de Pedro abrangeram quatro cursos: Direito, Ciências Econômicas, Ciências Sociais e Engenharia de Produção. Além da UFC e da USP, ele garantiu vagas na Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na Universidade Estadual Paulista (Unesp), no Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) e no Centro Universitário Fametro (Unifametro).

O maior número de aprovações foi no curso de Ciências Econômicas, com quatro classificações. Foi também a graduação escolhida por ele para cursar. Na próxima segunda-feira (2), relatou ao Diário do Nordeste, ingressará nas aulas na UFC, onde já está matriculado.

“Eu o escolhi porque desde sempre tive muita consciência social. De início, na verdade, minha maior vontade era cursar Ciências Sociais, me tornar realmente um pesquisador, mas durante o ensino médio eu tive contato com as obras de autores e pesquisadores que me fizeram enxergar a economia como uma ferramenta essencial para a mudança da sociedade, principalmente, Karl Marx e Maria da Conceição Tavares”. Pedro Igson Alves Silva Estudante egresso da rede pública do Ceará

Os outros cursos, conta ele, foram escolhidos porque aquelas instituições não tinham a opção de Ciências Econômicas, como na Uece, por exemplo.

Agora, o tempo é de celebração e alegria, já que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os demais vestibulares foram momentos, segundo ele, de grande ansiedade. “Olhar para isso e perceber que consegui não só uma aprovação, mas oito, me faz sentir muito realizado”, completa.

Incentivo aos estudos

Na vida familiar, o jovem de 18 anos conta que sempre esteve próximo da mãe e dos irmãos, e recebeu dela, que trabalha como vigilante, e da família incentivo constante para estudar, mesmo sabendo que os irmãos não tiveram “tantas oportunidades”.

“Minha trajetória escolar inteira foi em escolas públicas de Maranguape, do infantil ao médio”, conta Pedro, e acrescenta que não tem parentes próximos aprovados em universidades. “Acredito que principalmente porque a acessibilidade ao ensino superior às classes mais baixas é um movimento bem recente, fruto de muita luta”, reforça.

No ensino médio, Pedro ingressou na EEEP Salaberga Torquato Gomes de Matos, onde também concluiu o curso técnico em administração. Na unidade de tempo integral, o ensino médio é ofertado conectado à educação técnica, e os alunos têm disciplinas relacionadas à formação profissional que escolheram ao ingressarem no 1º ano.

Ela aponta que a unidade tem desafios, sobretudo, em relação à estrutura física, “mas realmente conta com profissionais excelentes”. Uma das professoras destacadas por ele, como uma grande incentivadora, é a docente de Geografia, Kananda Sena.

“Eu, desde criança, sempre quis seguir uma carreira pelos estudos e quando se entra no ensino médio você é imerso em assuntos sobre universidades, sobre faculdades, cursos e isso, em si, motiva. Durante minha jornada no ensino médio sempre vi muito a universidade pública como uma instituição modelo para o Brasil, no sentido de formar profissionais com uma estrutura e docentes extremamente qualificados e uma instituição inteira voltada ao ensino, pesquisa e extensão. Eu aprendi a valorizar isso e a querer ocupar esse espaço”. Pedro Igson Alves Silva Estudante egresso da rede pública do Ceará

A EEEP Salaberga Torquato Gomes de Matos, conforme já noticiado pelo Diário do Nordeste em 2025, está entre as 10 escolas da rede pública estadual com o maior número de aprovações de estudantes no ensino superior nos últimos anos.

Entre 2017 e 2024 - período o qual a Secretaria de Educação (Seduc) garante que tem dados sistematizados sobre o assunto e pode disponibilizá-los - foram 1.016 aprovações, incluindo as instituições públicas (federais e estaduais) e particulares.

Essa quantidade pode ser ainda maior (tanto no caso dela, como nas demais unidades), já que, no dia a dia, a própria escola segue fazendo essa contagem, tendo em vista que, alunos que não ingressaram imediatamente após o término, podem acessar a vaga em processos seguintes e, por vezes, informam à escola que atualiza os dados.

Percurso do estudante

O coordenador da Escola, Carlos Henrique de Paula Pessoa, relembra que Pedro “percorreu um difícil caminho até a sua aprovação”.

Uma das questões, relata ele, é que Pedro, além de frequentar a escola, fazia outro curso técnico relacionado à área ambiental, à noite, já que a jornada escolar ocupava a manhã e a tarde, com isso ele acaba se atrasando nas aulas. Após alguns alinhamentos junto à escola ele conseguiu manter o foco.



Ainda no 2º ano, ele fez o Enem e o coordenador aponta que a “nota sinalizava que poderia conseguir ser aprovado. Continuou a jornada no terceiro ano praticando redação e mantendo uma rotina de estudos, mesmo tendo que fazer o estágio curricular próprio das escolas profissionais”. Agora, celebra, é hora de aproveitar a conquista “das oito lindas aprovações”.