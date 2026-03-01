Diário do Nordeste
Jacaré de 1,5 metro surpreende moradores no centro de Itaitinga; veja vídeo

Animal foi resgatado pela Defesa Civil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Ceará

Um jacaré de 1,5 metro surpreendeu moradores em um posto de combustíveis de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste domingo (1°).

O animal foi avistado por uma moradora escondido atrás da placa do estabelecimento. A Defesa Civil de Itaitinga foi acionada e realizou o resgate.

O jacaré provavelmente vivia em uma lagoa no centro do município, nas proximidades do local onde foi encontrado, segundo Wagner Lopes Dias, diretor da Defesa Civil de Itaitinga. 

Montagem de duas fotos de jacaré encontrado em posto de combustíveis em Itatinga, Fortaleza.
Legenda: Jacaré de 1,5 metro foi encontrado em posto de combustíveis de Itaitinga, na Grande Fortaleza.
Foto: Reprodução/Defesa Civil de Itaitinga.

O animal não demonstrou qualquer comportamento agressivo e permaneceu escondido até a chegada do resgate. 

Ele foi levado por agentes da defesa civil até o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, em Fortaleza.

“Eles fazem a triagem, a inspeção no animal, e depois fazem a soltura em outro local do Estado”, explica Wagner Dias.

O diretor da Defesa Civil aponta que, em cinco anos de operação do órgão, vários jacarés já foram resgatados na região urbana da cidade.

