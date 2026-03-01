Jacaré de 1,5 metro surpreende moradores no centro de Itaitinga; veja vídeo

Um jacaré de 1,5 metro surpreendeu moradores em um posto de combustíveis de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste domingo (1°).

O animal foi avistado por uma moradora escondido atrás da placa do estabelecimento. A Defesa Civil de Itaitinga foi acionada e realizou o resgate.

O jacaré provavelmente vivia em uma lagoa no centro do município, nas proximidades do local onde foi encontrado, segundo Wagner Lopes Dias, diretor da Defesa Civil de Itaitinga.

Legenda: Jacaré de 1,5 metro foi encontrado em posto de combustíveis de Itaitinga, na Grande Fortaleza. Foto: Reprodução/Defesa Civil de Itaitinga.

O animal não demonstrou qualquer comportamento agressivo e permaneceu escondido até a chegada do resgate.

Ele foi levado por agentes da defesa civil até o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, em Fortaleza.

“Eles fazem a triagem, a inspeção no animal, e depois fazem a soltura em outro local do Estado”, explica Wagner Dias.

O diretor da Defesa Civil aponta que, em cinco anos de operação do órgão, vários jacarés já foram resgatados na região urbana da cidade.