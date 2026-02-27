Novo prognóstico da Funceme indica chances de chuvas em março, abril e maio de 2026 no CE

O novo prognóstico climático para os próximos três meses da quadra chuvosa do Ceará foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta sexta-feira (27). O cenário se refere às probabilidades esperadas para março, abril e maio.

De acordo com o diretor técnico da instituição, Francisco Vasconcelos Júnior, o cenário previsto indica uma probabilidade de 40% para chuvas em torno da média, 40% para precipitações abaixo da média e 20% para chuvas acima da normal climatológica.

A média histórica para o trimestre é de 487.9 mm, assim divididos para cada mês, conforme o Calendário de Chuvas do Ceará:

Março: 206.5 mm

Abril: 190.7 mm

Maio: 90.7 mm

O segundo prognóstico segue um padrão semelhante ao apresentado em janeiro para o trimestre de fevereiro a abril de 2026: há um mês, a previsão também indicava 40% de chuvas dentro da média, 40% abaixo da média ou 20% acima da média.

No entanto, a Funceme ressalta que os dois documentos são diferentes por se referirem a períodos distintos.

Segundo Vasconcelos Júnior, a configuração atual ainda reflete um cenário de incerteza no oceano Atlântico Tropical, especialmente em relação às anomalias de temperatura. Para o Ceará, o ideal é que as águas fiquem mais aquecidas na porção sul.

Por outro lado, o Oceano Pacífico já demonstra uma tendência de entrada em um período de neutralidade, o que tem impactos não tão positivos para as precipitações no Estado.

De acordo com o diretor, também permanece a indefinição sobre quais áreas do Estado serão mais beneficiadas (porção norte ou sul), uma vez que os sistemas meteorológicos têm se mostrado muito transientes (de duração restrita).

Balanço de fevereiro

Apesar da cautela para o próximo trimestre, o mês de fevereiro apresentou um desempenho positivo, com chuvas que devem se consolidar de em torno a acima da média histórica. O normal é de 121.3 mm, mas choveram 165 mm até essa sexta (27). Os dados finais ainda serão consolidados.

No entanto, a Funceme alerta que a maioria dos eventos de chuva até agora foi causada por Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) e outros sistemas meteorológicos passageiros.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor da quadra chuvosa, ainda permanece mais ao Norte, afastada do continente, o que é um ponto de atenção para a queda de chuvas e o consequente aporte dos reservatórios estratégicos do Ceará.

Prognóstico de 2025

No trimestre de março a maio de 2025, a Funceme apontou probabilidade de 45% para chuvas em torno da média, 30% para precipitações abaixo da média e 25% para chuvas acima da normal climatológica.

Como resultado, foram acumulados 394 mm, valor 19% abaixo da média histórica para o período.

Condições de tempo

A Funceme reforça a importância do acompanhamento contínuo das condições de tempo, no site e aplicativo Funceme Tempo, que auxiliam nas decisões de curto prazo.

As previsões são realizadas diariamente, pela manhã e tarde, e indicam as condições esperadas para os próximos três dias.