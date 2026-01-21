Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Prognóstico foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Governo do Estado.

Ceará
Homem andando por uma rua molhada sob chuva forte, segurando um guarda-chuva estampado para se proteger.
Legenda: Probabilidade de chuvas ficarem abaixo ou dentro da média é igual, de 40% cada cenário, conforme a Funceme.
Foto: Thiago Gadelha.

O prognóstico de chuvas para o trimestre de fevereiro a abril de 2026, no Ceará, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (21) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo o órgão, o Ceará tem 40% de chances de ter chuvas dentro da média no período, e igual probabilidade de acumulado abaixo da normal histórica.

As chances de as precipitações ficarem acima da média são menores, de apenas 20%, segundo o órgão meteorológico. A divulgação ocorreu no Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo estadual, junto a outros atores do Sistema de Recursos Hídricos. 

A análise leva em conta os campos atmosféricos e oceânicos de grande escala (como vento, pressão e temperatura da superfície do mar) e os resultados de modelos numéricos globais e regionais e modelos estatísticos de diversas instituições de Meteorologia do Brasil.

Chuvas em diferentes regiões

O presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, informa que "existe uma incerteza muito grande" em torno do cenário, mas avalia que as chuvas devem ser mais positivas na porção noroeste do Ceará e ter menor volume no sudeste do Estado.

A divulgação ocorre em um mês de janeiro com poucas chuvas. Foi a segunda pior pré-estação da série histórica. Eduardo reconhece que “começar a estação nessas condições é preocupante", uma vez que o solo precisa receber umidade para que os açudes consigam reter água.

De acordo com o Calendário de Chuvas, a média para o mês de janeiro é de 99,8 milímetros. Porém, até a última terça (20), foram acumulados apenas 10,5 milímetros, valor praticamente 90% abaixo do normal.

Vale lembrar que o prognóstico indica probabilidades referentes a uma tendência média do volume acumulado de chuvas para o trimestre como um todo, e não para cada mês em particular.

Último prognóstico

Tradicionalmente, a Funceme divulga dois prognósticos para a quadra chuvosa. O primeiro, em janeiro, se refere ao período de fevereiro a abril. O segundo, geralmente lançado em fevereiro, traz informações para o intervalo de março a maio, último mês da quadra.

Em janeiro de 2025, o órgão detalhou que o Ceará tinha 45% de probabilidade de chuvas dentro da média, 20% acima da média e outros 35% abaixo da média. 

Já a atualização mostrou uma pequena alteração: 45% de chuvas em torno, 25% acima e 30% abaixo da média.

Como resultado, segundo o Calendário de Chuvas, o Estado ficou mesmo dentro da normal. A média para a quadra é de 609,2 milímetros, e foram contabilizados 516,6 milímetros - valor 15% inferior, mas dentro do intervalo para a categoria "em torno da média".

