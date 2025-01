O Ceará tem 45% de probabilidade de chuvas dentro da média nos três primeiros meses da quadra chuvosa de 2025. É o que aponta o primeiro prognóstico climático da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), abrangendo os meses de fevereiro, março e abril, divulgado na manhã desta quarta-feira (22).

A apresentação dos dados ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A Funceme indica ainda 20% de chance de as chuvas ficarem acima da média e outros 35% de resultarem na categoria abaixo da média, no mesmo período. Em algumas regiões do Estado, porém, a tendência é de poucas precipitações.

"Temos um gradiente, em que as chuvas acima da média, tendem a acontecer a Noroeste do Estado. E à medida que a gente vai para o Sudeste do Estado, nós passamos a ter anomalias negativas, ou seja, chuvas abaixo da média. Então, existe ainda essa cautela: pela variabilidade espacial das chuvas, nós podemos ter eventos extremos", alerta Eduardo Sávio, presidente da Funceme.

Tradicionalmente, a Fundação elabora dois prognósticos: um de fevereiro a abril, e outro de março a maio de cada ano. O segundo estudo será divulgado nos próximos meses. O órgão meteorológico cearense divulgou tabela que mostra o quanto deve chover em cada região para que os acumulados se classifiquem na categoria "em torno da média"

Legenda: Tabela mostra o quanto deve chover em cada região para que se classifiquem na categoria "em torno da média" Foto: Reprodução/Funceme

O período deve receber influência da La Niña, fenômeno climático de resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico que favorece a formação de chuvas no Nordeste brasileiro. No entanto, relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgado em dezembro mostrou que ela pode ser fraca e de curta duração.

Conforme a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), as condições de La Niña podem persistir de fevereiro a abril de 2025 (59% de chance), com uma transição para neutralidade entre março e maio (60% de chance).

A Funceme apontou, no prognóstico de 2025, que "o campo de anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) mostra, na média das últimas quatro semanas, no oceano Pacífico equatorial central, condições térmicas cujas características apontam para o fenômeno La Niña, mesmo que este ainda não esteja oficialmente declarado pelos órgãos de meteorologia internacionais".

Prognóstico de 2024

Em janeiro do ano passado, a Funceme divulgou que o Estado tinha 45% de probabilidade para a categoria abaixo da normal, 40% em torno da normal e 15% acima da normal.

Contudo, as condições climáticas, especialmente em fevereiro e março, permitiram um trimestre 32,9% acima da média histórica. No período, costuma chover 518.5 milímetros, mas foram contabilizados 689 milímetros.

À época, o setor produtivo criticou a entidade por ter influenciado nas decisões sobre a agricultura, com redução das áreas plantadas para uma parcela mínima.

Em abril, a Funceme divulgou outro prognóstico indicando que o Ceará tinha 40% de probabilidade de chuvas dentro da média nos meses de abril, maio e junho. Os demais cenários apontavam 30% abaixo da média ou 30% acima da média.

Na segunda atualização, a previsão foi acertada: choveu 7% (340 mm) mais do que o normal (318 mm) para o período, volume enquadrado na categoria na margem da categoria “dentro da normal”.

Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme, explicou que as projeções de janeiro eram “muito próximas” e refletiam as incertezas principalmente sobre as condições do Oceano Atlântico.

A Funceme reforçou, durante a apresentação do prognóstico nesta quarta (22), que a previsão é divulgada há 12 anos: em dez deles o sistema de previsão acertou a categoria mais provável (acima, abaixo ou na média).

Anos anteriores

O Diário do Nordeste relembra os prognósticos para fevereiro, março e abril, e os resultados consolidados no mesmo período, nos últimos anos:

2023

Prognóstico : 50% para precipitações acima da normalidade, 40% em torno dela e 10% para chuvas abaixo

: 50% para precipitações acima da normalidade, 40% em torno dela e 10% para chuvas abaixo Resultado: 597.8mm acumulados, 15.3% acima da normal

2022

Prognóstico : 20% de probabilidade para a categoria abaixo da normal, 40% de probabilidade em torno da normal e 40% acima da normal

: 20% de probabilidade para a categoria abaixo da normal, 40% de probabilidade em torno da normal e 40% acima da normal Resultado: 512.6mm acumulados, desvio negativo de -1.1% (em torno da normal)

2021

Prognóstico : 50% de probabilidade para chuvas abaixo da média, 40% em torno da normalidade e 10% acima da normal climatológica

: 50% de probabilidade para chuvas abaixo da média, 40% em torno da normalidade e 10% acima da normal climatológica Resultado: 438.6mm acumulados, -15.4% abaixo da normal

2020