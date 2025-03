Pós-Unifor lança dois cursos para quem deseja investir na carreira literária

Para aqueles que sonham em transformar a paixão pela escrita em uma carreira literária sólida, talento e prática são fundamentais, mas um curso estruturado pode oferecer conhecimentos técnicos, networking e um ambiente propício para o desenvolvimento criativo. Neste cenário, a Universidade de Fortaleza (Unifor) conta com duas formações voltadas para escritores e entusiastas da literatura: a Especialização em Escrita e Criação e o Aperfeiçoamento em Escrita de Romances de Entretenimento.

Com inscrições abertas, os cursos foram desenvolvidos para atender à crescente demanda por capacitação na área da escrita ficcional. Sob a coordenação de Mateus Lins, advogado, mestre em Direito Constitucional e escritor de ficção, e curadoria de Socorro Acioli, jornalista e escritora premiada, doutora em Estudos de Literatura pela UFF, os cursos combinam teoria e prática para formar escritores preparados para o mercado literário e editorial.

"Estar imerso em uma especialização ou em um aperfeiçoamento coloca o estudante em um ambiente onde a escrita e a leitura passam a integrar a dinâmica do seu dia a dia. Isso, para autores, faz toda a diferença quando se busca uma conexão mais profunda com a própria produção literária", afirma Mateus Lins.

Podem se inscrever graduados de qualquer área, que tenham interesse na escrita, leitura literária, técnicas de escrita, teoria da literatura, criação e interpretação de textos. “Pode interessar particularmente a profissionais, tais como professores de língua portuguesa, literatura e/ou redação, escritores, jornalistas, publicitários, editores, revisores, e críticos literários”, elenca o coordenador.

Os cursos trazem grandes nomes do mercado literário nacional, referências em suas respectivas áreas, no corpo docente. O professor Marcelo Ferroni, editor da Companhia das Letras, está entre eles. Ele leciona o módulo de edição literária, ofertado a ambos os cursos. A disciplina perpassa todo o processo de edição de uma obra, bem como por uma compreensão sistemática de como uma editora funciona internamente.

Aperfeiçoamento em Escrita de Romances de Entretenimento

Termo inaugurado pelo prêmio Jabuti, Romance de Entretenimento contempla obras de fantasia, distopias, terror, suspense policial e outras semelhantes. “Diferente do mercado internacional, que utiliza a denominação ‘ficção comercial’ para se referir a esses gêneros, o mercado brasileiro entendeu que essa terminologia soava pejorativa e, portanto, optou pelo nome entretenimento”, explica o coordenador do curso.

Reconhecendo o fortalecimento dessa literatura no mercado literário brasileiro e o grande movimento de leitores voltados a ela, a Unifor é a primeira do Brasil a oferecer um curso de Aperfeiçoamento em Escrita de Romances de Entretenimento. “Além disso, o curso também oferece um módulo chamado ‘Diversidade, Sociedade e Representatividade na Literatura Ficcional’, o qual é voltado a ensinar os alunos a discutirem aspectos relevantes para a nossa sociedade por meio da ficção”, destaca Mateus.

Com carga horária de 200 horas, distribuídas ao longo de 10 meses, a formação tem início em abril de 2025. As aulas acontecerão no formato on-line e ao vivo, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h30, com vagas limitadas a 30 alunos.

Especialização em Escrita e Criação

Com carga horária de 380 horas e duração de 20 meses, a formação em Escrita Criativa abre portas para atuar, além de escritor, como professor, editor e roteirista. “Mas, em meio a isso, o principal ganho dos alunos são as conexões que fazem no decorrer do curso, os feedbacks que recebem de colegas e, principalmente, a forma mais madura de olhar para a própria escrita a partir da experiência”, observa o coordenador.

Na especialização, os alunos terão a oportunidade de cursar o módulo “profissionalização do escritor”, com a agente literária Alessandra Ruiz, que tem vasta experiência no mercado editorial e ensinará aos alunos os caminhos para se publicar um livro e, também, como se dá o processo de negociação de direitos autorais. Além disso, a especialização tem como Trabalho de conclusão de curso (TCC) a produção de um livro coletivo, que reúne narrativas curtas de todos os alunos.

O curso é na modalidade EAD e te início em agosto de 2025, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h30.

Serviço:

Especialização Escrita e Criação

Aperfeiçoamento em Escrita de Romances de Entretenimento

Mais informações: sejaposunifor@unifor.br - (85) 3477.3174

Inscrições: https://inscricao.unifor.br/login/242094148/