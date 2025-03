Moradores de Guaramiranga temem que novo órgão ambiental acelere desmatamento e grandes construções na região

A criação de um novo órgão ambiental em Guaramiranga, no Maciço de Baturité, no Ceará, tem gerado protestos da população por temor de que ele acabe acelerando a degradação dos recursos naturais e o aumento da especulação imobiliária na região.

O projeto de lei (PL) municipal nº 05/2025, que cria a Autarquia do Meio Ambiente de Guaramiranga, foi enviado pela prefeita Ynara Mota (Republicanos) à Câmara Municipal da cidade, que aprovou a proposta, no último dia 20 de março, em meio a tumulto entre parlamentares favoráveis e contrários à medida.

A lei ainda precisa de sanção da prefeita para entrar em vigor. Além disso, as atribuições, o funcionamento da estrutura administrativa e outros assuntos ligados ao órgão “serão definidos em regulamento”, como aponta o PL. Enquanto isso, continuarão sendo utilizados “as normas e padrões estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema)”.

Veja também PontoPoder Sessão na Câmara de Guaramiranga (CE) termina em confusão durante votação para criação de órgão ambiental Ceará Ceará tem 74 cidades vulneráveis a inundações, deslizamentos e enxurradas, aponta estudo

O texto do projeto de lei delimita como uma das competências da autarquia “administrar e executar o licenciamento ambiental de obras e atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras e degradadoras do meio ambiente municipal, (...) executando atividades de fiscalização e controle ambiental”.

Atualmente, essas atividades competem à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema). Para solicitar autorizações e licenciamentos em Guaramiranga, portanto, pessoas físicas ou jurídicas devem acionar os órgãos estaduais.

A criação de uma autarquia própria, então, preocupa a população, que teme que a concessão de licenças e permissões para construções na serra seja flexibilizada e acelerada.

Legenda: Verde e construções históricas convivem em Guaramiranga Foto: Gentil Barreira/Arquivo DN

A Sema explica, porém, que “enquanto qualquer município não alcance os critérios estabelecidos, as ações administrativas de licenciamento e autorização ambiental continuarão sendo realizadas pela Semace e pela Sema, quando se tratar especialmente de autorizações/anuências em Unidades de Conservação Estaduais (UCs), como é o caso de todo o Maciço de Baturité”.

A resolução nº 07, publicada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) em 2019, determina que “para exercer as atribuições concernentes ao licenciamento das intervenções de impacto local, o município deve possuir sistema de gestão ambiental”.

O sistema, por sua vez, deve ter, no mínimo:

Órgão ambiental capacitado;

Política Municipal de Meio Ambiente prevista em legislação específica;

Conselho Municipal de Meio Ambiente em atuação, com representação da sociedade civil organizada paritária à do Poder Público;

Legislação que discipline o licenciamento ambiental municipal;

Equipe multidisciplinar de nível superior para analisar o licenciamento ambiental;

Equipe de fiscalização e de licenciamento formada por servidores públicos efetivos de nível superior.

Os procedimentos de fiscalização não são detalhados no projeto de lei de criação da Autarquia do Meio Ambiente de Guaramiranga. O texto delimita apenas que a fiscalização será feita “em articulação com os demais órgãos do Município, do Estado e da União, na forma estabelecida no PDP - Plano Diretor Participativo, na LOM (Lei Orgânica do Município)”.

O que a autarquia deverá fazer

O projeto de lei que cria a autarquia municipal prevê que “todo licenciamento ambiental a ser implantado em Guaramiranga deverá deixar 5% de área preservada ou área verde”, “sem prejuízo às demais legislações vigentes”, e devem ser realizadas “medidas compensatórias ambientais, entre 2% e 4%, conforme o grau de impacto”.

A diretriz vai de encontro à lei estadual nº 13.688, de 2005, que versa sobre construções em áreas urbanas e rurais na APA da Serra de Baturité, onde fica Guaramiranga. A lei determina os seguintes limites para as edificações:

Serviços de hospedagem, hotelaria e lazer: devem ocupar no máximo 5% da área total do lote , sendo os 95% restantes voltados à preservação da cobertura vegetal ou reflorestamento;

, sendo os 95% restantes voltados à preservação da cobertura vegetal ou reflorestamento; Condomínios de outras naturezas: devem ocupar no máximo 1% da área total do lote, sendo os 99% restantes destinados à preservação permanente.

Além das licenças para construções na APA, está entre as permissões que a autarquia poderá emitir a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), que “permite a supressão de vegetação nativa de determinada área para fins de uso alternativo do solo, visando a instalação de empreendimentos de utilidade pública ou interesse social”.

Segundo o PL, o objetivo da criação da autarquia é “assegurar a preservação ambiental, a proteção da saúde pública, a revitalização de áreas degradadas e o desenvolvimento sustentável do município de Guaramiranga”.

Por que a população é contra

Legenda: Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité inclui Guaramiranga e outros oito municípios Foto: Cid Barbosa/Arquivo DN

O advogado Jairo Castelo Branco, mestre em políticas públicas e ativista da pauta ambiental na cidade, aponta que a criação do órgão tem respaldo legal, mas denuncia que “a atual prefeita de Guaramiranga tem ligações umbilicais com o setor imobiliário, que hoje já lucra com a devastação das terras na cidade”.

Jairo pontua também que o texto do projeto de lei descumpre resoluções do Coema em pelo menos três pontos:

Os municípios podem atuar a restringir o desmatamento, e não a flexibilizar;

Os órgãos precisam ter servidores concursados, e o PL prevê a formação da autarquia por cargos comissionados;

Deve haver uma estrutura mínima, com equipe técnica multiprofissional, incluindo engenheiros ambientais, analistas e advogados, que não estão especificados no PL que cria o órgão.

O PL prevê que a Autarquia do Meio Ambiente será formada por 17 cargos comissionados, ou seja, indicados pela gestão municipal:

Um superintendente;

Seis coordenadores e assessores jurídicos;

Seis técnicos;

Quatro auxiliares administrativos.

As coordenadorias serão de proteção animal, de licenciamento ambiental, de fiscalização e monitoramento ambiental, de educação ambiental e de gestão financeira e administrativa. Já os técnicos serão de licenciamento, de controle e fiscalização, e auxiliar administrativo. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.300, sendo este último o da superintendência.

De acordo com a resolução nº 07/2019 do Coema, um dos critérios para que um município tenha competência sobre os licenciamentos é a existência de uma “equipe formada por servidores públicos efetivos de nível superior”. A ideia é que tenham autonomia, estabilidade e segurança para atuar.

Outro ponto levantado pelo advogado e ativista é que “a autarquia terá o direito de determinar o que é impacto local e o que é regional, já que só pode liberar licenças de impacto local”.

“Mas o Maciço tem mata contínua. É praticamente impossível dizer que a liberação de empreendimentos em Guaramiranga não causa impacto regional”, finaliza.

Além disso, entre as competências da autarquia listadas pelo projeto de lei que a cria está “expedir anuência ambiental para as atividades licenciáveis de impacto local e regional”. Este último não é permitido a um órgão municipal.

Por definição legal, uma intervenção de impacto ambiental local é quando o empreendimento, obra ou atividade “não tem efeitos capazes de ultrapassar os limites territoriais de um município”, como define o Coema.

“População não foi ouvida”

A artesã Monara Uchôa, nativa de Guaramiranga, ativista ambiental e integrante do movimento contra a autarquia, reclama que a população “não teve voz” nas discussões sobre o PL. Segundo ela, foram feitas duas audiências públicas: na primeira, outra pauta foi colocada e eclipsou a ambiental; na segunda, “não foi dado espaço de fala”.

A principal preocupação dos moradores, segundo Monara, é sobre os possíveis danos à fauna, à flora e às famílias nativas da região, caso grandes construções sejam autorizadas – já que, ela opina, “a APA de Baturité está muito visada”.

“Isso está nos colocando em risco de uma série de problemas que virão futuramente: deslizamento de barreiras, que já acontece muito; aquecimento da região, extinção de animais e eles ficarem sem habitat”, lista.

A artesã relata que a entrada de animais nas casas “em busca de comida”, sobretudo em regiões com construções muito próximas às matas, já tem sido frequente. “É uma situação muito triste, a gente vê a nossa mata sendo destruída para benefício próprio dos grandes. Vai além do financeiro: são as nossas raízes, nossa cultura, nossa terra”, frisa.

“Diminuindo a cobertura florestal, você vai decisivamente fazer com que falte água pra populações locais e aumentar o risco de desastres ambientais na região”, reforça o advogado Jairo Castelo Branco.

Guaramiranga tem a segunda menor população do Ceará, mas foi a quarta cidade cearense com maior aumento populacional entre os Censos do IBGE de 2010 e 2022: naquele ano, havia 4.164 habitantes; já no último censo, foram mapeados 5.654, um aumento de quase 36%.

Impactos da ocupação de áreas preservadas

Legenda: Vista da APA de Baturité Foto: Gentil Barreira/Arquivo DN

A redução acelerada de áreas verdes para construção de empreendimentos, sejam quais forem os tipos, é especialmente preocupante na Serra do Maciço de Baturité, já que a região “resguarda os últimos mostruários de Mata Atlântica do semiárido e do Ceará”. É o que avalia Flávio Nascimento, geógrafo e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O pesquisador frisa que a região é “super diferenciada”, historicamente marcada pelas temperaturas mais amenas, pela vasta produção de água e pela grande biodiversidade – características que ficam ameaçadas pela redução da cobertura vegetal original e pelo aumento da população.

“Uma vez avançando as construções com desmatamento da vegetação original, há perda de habitat da fauna, compactação dos solos e profunda perda da biodiversidade, com impactos na possibilidade de infiltração e escoamento natural das águas e reabastecimento de bacias hidrográficas importantes do interior e da Região Metropolitana”, frisa.

Legenda: Tempo mais ameno é atrativo de Guaramiranga e região Foto: JL Rosa/Arquivo DN

A preocupação com o abastecimento de água, então, uma das principais mencionadas pelos moradores de Guaramiranga, tem fundamento. “Não só a retirada da vegetação, mas a própria compactação do solo, com o aumento de asfaltos, construções indevidas, contribuem para a redução da condição de produção hídrica”, analisa Flávio.

Outro impacto possível é nas condições climáticas da região. “Você terá um aumento da temperatura da superfície, impactando no calor e na sensação térmica, o que vai também de confronto com as condições de amenidades climáticas da região do Maciço de Baturité, muito procurada por essa característica”, reforça o professor.

Junto a isso, interferências profundas na paisagem aumentam os riscos de desastres que já são presentes na região, como:

Deslizamentos de encostas;

Movimentos de solo;

Queda de blocos.

Além dos possíveis danos ambientais, o pesquisador observa os impactos culturais, sociais e até econômicos da expansão de construções na região.

“(Com aumento de construções), você desconfigura as condições paisagísticas, logo provoca um impacto na condição estética, que também serve como objeto para o desenvolvimento do turismo na região, que é diferente no Estado do Ceará, que não é o turismo de sol e mar”, detalha.

Assim, “quanto mais você aumenta a população, principalmente a flutuante, que é a que você recebe nos momentos de festividade, há tem uma pressão descomunal sobre a necessidade de recursos hídricos, de disposição adequada de resíduos sólidos, e pode consequentemente provocar uma pressão nas condições de saneamento básico”, pontua.

O pesquisador, então, resume: “o regramento do uso e ocupação do solo no Maciço de Baturité exige mais especificidades, mais controles do que outras áreas no estado do Ceará”.

O que diz o Poder Público

O Diário do Nordeste contatou o Gabinete da Prefeitura de Guaramiranga por e-mail, na tarde de quinta-feira (27), para obter um posicionamento da gestão em relação às contestações dos moradores. A gestão também foi procurada na sexta (28) por telefone e por redes sociais. Um advogado do Executivo Municipal entrou em contato com a reportagem no sábado, no entanto, não houve envio de nenhuma resposta até a publicação desta reportagem.

Também contatamos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para saber se o órgão está ciente da situação, que atuação pode ou não ter nesse cenário e de que forma pode garantir a proteção da APA da Serra de Baturité, caso haja irregularidades na atuação desse órgão municipal. Tampouco houve retorno.

Já a Sema informou, em nota, que “a descentralização da gestão ambiental, seja para licenciamentos, monitoramento e fiscalização de atividades de impacto local, é de interesse e de cooperação comum entre os entes federal, estadual e municipal, desde que se cumpra os critérios legais e obrigatórios”.

Legenda: Sema é principal órgão ambiental do Estado Foto: Divulgação/Sema

A Pasta reforçou que, “enquanto qualquer município não alcance os critérios estabelecidos”, essa gestão ambiental continuará cabendo apenas aos órgãos estaduais.

Por fim, a secretaria destaca que “a aprovação de quaisquer autarquias em âmbito ainda de Câmaras Municipais não respalda ou valida o cumprimento e atendimento destas condições, as quais devem ser apresentadas obrigatoriamente ao Coema”. Por tanto, caso inadequada, a autarquia não exercerá os poderes pretendidos.

Por outro lado, caso a lei que cria o órgão municipal esteja adequada a todos os critérios, o município deve comunicar a sanção oficialmente ao Coema, que encaminhará cópia do comunicado à Sema e à Semace, para integrar o município ao Sistema Estadual de Meio Ambiente.