Nas cidades, o direito ao lazer não é menos importante

As profundas desigualdades sociais e os problemas crônicos que caracterizam as cidades brasileiras justificam, em parte, por que a habitação de qualidade, a proteção dos direitos trabalhistas e a melhoria dos ganhos salariais são temas predominantes nos estudos que buscam refletir as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, há indícios claros de que outras demandas são negligenciadas, incluindo o direito ao lazer nas cidades.

Constitucionalmente, a Carta Magna de 1988 é clara ao mencionar, no artigo 6º, o lazer como um dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros. No entanto, dado que o status de cidadão é incompleto para milhões de brasileiros, não é surpresa que o direito ao lazer seja secundarizado, mesmo pelas mentes supostamente mais progressistas do pensamento crítico social.

Pretensamente, diante dos problemas considerados mais importantes, discutir o direito ao lazer nas cidades seria descuidar de tudo o mais e cair na armadilha do velho "pão e circo" (distrair-se do essencial e contentar-se com o supérfluo).

Na verdade, não há contradição entre continuar a lutar por demandas sociais clássicas e estabelecer novas, como a demanda por democratizar o lazer nas cidades. O equívoco é estabelecer como parâmetro um ideário distorcido de que a massa de trabalhadores vive apenas do pão.

Na verdade, não há contradição, pois a Classe Média, ao mesmo tempo que não dispensa seu bom apartamento, sabe bem (e não abre mão) do prazer em visitar museus, ir aos cinemas, frequentar shows etc.

Vejamos como funcionam as grandes cidades brasileiras, como Fortaleza. Os bairros com indicadores sociais mais baixos têm invariavelmente a menor densidade de espaços públicos voltados ao lazer. Além disso, esses bairros estão distantes e inacessíveis aos poucos espaços de lazer da cidade, como parques, teatros, praias e museus.

O sistema de transporte coletivo, quando funciona, está vinculado ao calendário de trabalho. Nos finais de semana e feriados, a oferta de transporte é reduzida, tornando-se um desafio sair de casa para explorar a cidade fora do horário de trabalho imposto.

As moradias populares, construídas em forma de conjuntos habitacionais, priorizam a quantidade de unidades em detrimento da integração dos moradores na cidade e de sua capacidade de se apropriar dela. Em consequência, essas zonas residenciais permanecem desconectadas da vida urbana e, frequentemente, excluídas de experiências como assistir a uma partida de futebol, esporte tradicional das massas, que se tornou difícil devido ao aumento dos preços de acesso às novas arenas e ao modelo sócio torcedor.

O que pode ser feito para alterar o quadro descrito? Existem três ações importantes que podem ser implementadas em diferentes escalas.

Em nível de bairro, é possível reformar e criar novos espaços de lazer próximos às principais áreas residenciais, como parques, praças e centros culturais. Isso inclui a criação de mais CUCAs, por exemplo.

Em nível de cidade, é fundamental melhorar o sistema de mobilidade urbana, conectando os bairros populares aos principais pontos de lazer, como o calçadão da Beira-Mar, durante os momentos de tempo livre. Além disso, a descentralização de eventos e programas de lazer e cultura, como festas juninas, viradas de ano, viradas culturais, festivais de música, teatro e circo, também é uma ação importante.

Essas ações não são impossíveis de serem implementadas. Ao contrário, existem experiências bem-sucedidas que podem servir de exemplo, como os festejos carnavalescos e a subvenção ao transporte público de menor custo nos finais de semana.

Com essas ações, é possível criar uma cidade menos apavorada pela insegurança das ruas vazias e mais apropriada para práticas de lazer socialmente acessíveis e urbanisticamente descentralizadas.

