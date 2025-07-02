O termo "governança" tem origem no universo corporativo e, desde os anos 1990, foi incorporado ao vocabulário da gestão pública para designar práticas eficientes de definição, planejamento e execução de políticas públicas
Em Fortaleza, a 7ª Conferência Municipal terá encontros prévios até 14 de junho
A divulgação clara da estratégia permitiria maior acompanhamento social, cobrança por novas medidas e ajustes necessários
De alguns milhares no século XIX aos quase 2,5 milhões hoje, são gerações que ergueram paredes, mas também afetos
Algumas zonas residenciais permanecem desconectadas da vida urbana e, frequentemente, excluídas de experiências
Toda região metropolitana deve contar com um plano diretor capaz de orientar políticas públicas, incluindo a elaboração de planos setoriais que atendam às demandas comuns dos municípios envolvidos
As cidades também são fruto das utopias — realizadas ou não —, o que as torna matéria-prima ideal para aqueles que leem o mundo por meio do híbrido entre o real e o fantástico
Em janeiro de 2025, uma nova gestão assumirá o comando de Fortaleza. Quem alcançar o poder jamais poderá alegar que os problemas persistem por ausência de informações
Economia popular, meio ambiente, saúde preventiva, fortalecimento dos serviços educacionais, mobilidade urbana e segurança pública são temas cotidianos, mas, na prática, é irrisório o número de vereadores que aprofunda a discussão
Boa utopia é a cidade capaz de oferecer aos seus habitantes um conjunto de espaços esportivos, abertos e públicos
Ao conhecermos outras cidades, no Brasil ou fora dele, geralmente comparamos tudo o que vivenciamos à nossa cidade natal
Da experiência com projetos de pesquisa, não temos dúvidas em concluir que a alteração da Constituição proposta não trará benefícios à sociedade
Em breve, seremos forçados a gastar bilhões de reais para renaturalizar hectares e hectares de áreas urbanas, do contrário, os prejuízos materiais e as vidas perdidas serão contabilizadas em escala de grandeza superior.
Bairros às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre, ficaram submersos, o aeroporto foi afetado fortemente, assim como estádios de futebol e o centro da cidade
Chegamos ao aniversário de 298 anos de Fortaleza. Puxa! São quase trezentos anos
Somos afetados à medida que não recebemos, em troca do que pagamos, os serviços confiáveis que temos direito
O edifício seria um espaço diferenciado na cidade do tempo presente, mas a sociedade fortalezense abdicou dessa possibilidade
Para frear a Dengue e seu transmissor, medidas na escala dos domicílios são indispensáveis.
Abre-se a temporada de aprofundamento de debates para eleger, principalmente, o que é prioritário para a organização da cidade e para a melhoria da vida do povo