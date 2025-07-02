Diário do Nordeste
Alexandre Queiroz Pereira Geógrafo, professor da UFC e membro da Rede Observatório das Metrópoles, núcleo Fortaleza. Escreve às segundas
Foto aérea da orla de Fortaleza, no Ceará, mostrando prédios altos à beira-mar, barcos ancorados no mar calmo e um píer que se estende até navios ao fundo. Ao lado direito, vê-se uma área urbana com muitas casas de telhado vermelho.

Opinião

Reflexões sobre Governança Urbana na 7ª Conferência da Cidade de Fortaleza

O termo "governança" tem origem no universo corporativo e, desde os anos 1990, foi incorporado ao vocabulário da gestão pública para designar práticas eficientes de definição, planejamento e execução de políticas públicas

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 02 de Julho de 2025
Imagem aérea de Fortaleza, mostrando prédios, casas e o mar ao fundo

Opinião

Conferências das Cidades: um espaço para debater o futuro dos nossos territórios

Em Fortaleza, a 7ª Conferência Municipal terá encontros prévios até 14 de junho

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 28 de Maio de 2025
Imagem de família embaixo de viaduto

Opinião

Viadutos não são lar: a urgência de políticas urbanas inclusivas em Fortaleza

A divulgação clara da estratégia permitiria maior acompanhamento social, cobrança por novas medidas e ajustes necessários

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 05 de Maio de 2025
Estátua de Iracema no meio da lagoa de Messejana em Fortaleza

Opinião

Aos 299 anos, Fortaleza é um diálogo entre tempo, natureza e o modo de vida de seu povo

De alguns milhares no século XIX aos quase 2,5 milhões hoje, são gerações que ergueram paredes, mas também afetos

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 13 de Abril de 2025
Casal apoiado em vigas de um espigão em Fortaleza numa tarde com pessoas ao fundo na areia da praia e no mar

Opinião

Nas cidades, o direito ao lazer não é menos importante

Algumas zonas residenciais permanecem desconectadas da vida urbana e, frequentemente, excluídas de experiências

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 26 de Março de 2025
imagem do bairro barra do ceará

Opinião

O quanto nos faz falta o Plano de Integração Metropolitano

Toda região metropolitana deve contar com um plano diretor capaz de orientar políticas públicas, incluindo a elaboração de planos setoriais que atendam às demandas comuns dos municípios envolvidos

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 05 de Fevereiro de 2025

Opinião

Realismo fantástico, utopias e o futuro de Fortaleza

As cidades também são fruto das utopias — realizadas ou não —, o que as torna matéria-prima ideal para aqueles que leem o mundo por meio do híbrido entre o real e o fantástico

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 06 de Janeiro de 2025
foto aérea mostrando parte da cidade de Fortaleza

Opinião

Urbanização e desigualdade: dos 20 bairros mais populosos de Fortaleza, 18 são periféricos

Em janeiro de 2025, uma nova gestão assumirá o comando de Fortaleza. Quem alcançar o poder jamais poderá alegar que os problemas persistem por ausência de informações

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 21 de Novembro de 2024
Visão aérea da cidade de Fortaleza

Opinião

O que os candidatos à prefeitura de Fortaleza pensam sobre o Plano Diretor?

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 10 de Outubro de 2024
Vista aérea da Praça do Ferreira e seu entorno em Fortaleza

Opinião

O vereador ou a vereadora que minha cidade merece

Economia popular, meio ambiente, saúde preventiva, fortalecimento dos serviços educacionais, mobilidade urbana e segurança pública são temas cotidianos, mas, na prática, é irrisório o número de vereadores que aprofunda a discussão

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 11 de Setembro de 2024

Opinião

Cidades dos esportes e para seus habitantes, não para as Olimpíadas

Boa utopia é a cidade capaz de oferecer aos seus habitantes um conjunto de espaços esportivos, abertos e públicos

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 06 de Agosto de 2024

Opinião

O que minha cidade está disposta a fazer por outra mobilidade urbana?

Ao conhecermos outras cidades, no Brasil ou fora dele, geralmente comparamos tudo o que vivenciamos à nossa cidade natal

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 10 de Julho de 2024
Pessoas na areia da praia, foco em um homem brincando com uma criança

Opinião

A PEC da Privatização das Praias e o agravamento dos conflitos socioambientais

Da experiência com projetos de pesquisa, não temos dúvidas em concluir que a alteração da Constituição proposta não trará benefícios à sociedade

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 04 de Junho de 2024
alagamento caucaia e fortaleza

Opinião

Cidades esponja ou cidades submersas: o que queremos para o Ceará?

Em breve, seremos forçados a gastar bilhões de reais para renaturalizar hectares e hectares de áreas urbanas, do contrário, os prejuízos materiais e as vidas perdidas serão contabilizadas em escala de grandeza superior.

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 13 de Maio de 2024

Opinião

SOS Rio Grande do Sul: Eventos extremos do clima e a necessidade de cuidar das bacias hidrográficas

Bairros às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre, ficaram submersos, o aeroporto foi afetado fortemente, assim como estádios de futebol e o centro da cidade

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 07 de Maio de 2024

Opinião

Um sobrevoo sobre a Fortaleza de 298 anos

Chegamos ao aniversário de 298 anos de Fortaleza. Puxa! São quase trezentos anos

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 13 de Abril de 2024

Opinião

Entre apagões, regredimos 20 anos nos serviços concedidos às cidades

Somos afetados à medida que não recebemos, em troca do que pagamos, os serviços confiáveis que temos direito

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 29 de Março de 2024
Edifício São Pedro

Opinião

A demolição do São Pedro e a produção dos Espaços Amnésicos em Fortaleza

O edifício seria um espaço diferenciado na cidade do tempo presente, mas a sociedade fortalezense abdicou dessa possibilidade

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 07 de Março de 2024
Mosquito da dengue

Opinião

A dengue bate à porta

Para frear a Dengue e seu transmissor, medidas na escala dos domicílios são indispensáveis.

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 05 de Março de 2024
Rua do bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Opinião

Como melhorar a vida na cidade? Pautas urbanas em ano de eleições municipais

Abre-se a temporada de aprofundamento de debates para eleger, principalmente, o que é prioritário para a organização da cidade e para a melhoria da vida do povo

Foto frontal Alexandre Queiroz Pereira
Alexandre Queiroz Pereira 19 de Fevereiro de 2024
