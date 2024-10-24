Nathally Kimberly

O caso mais recente foi o de um homem que entrou no mar para salvar cachorro de ataque de pit bull
A prevenção do câncer de mama, por meio da detecção precoce, é fundamental para garantir que os animais vivam mais e com qualidade
No Ceará, nessa quarta-feira, um homem foi preso em flagrante por ter jogado água fervente em cães que dormiam no alpendre da casa onde ele mora
A necessidade de realizar eutanásia é considerada um dos momentos mais difíceis da profissão para 74% dos veterinários ouvidos
Criar um ambiente saudável e estimulante para o seu pet contribui para a saúde e o bem-estar dele
Entre os gastos revelados, temos plano de saúde, remédios, banhos, roupinhas e brinquedos
A distribuição da leishmaniose canina pelo mundo é ampla e é considerada um grande problema de saúde pública
Ainda não há cura para a leishmaniose em cães, mas existem recomendações para evitá-la
A cremação é uma maneira digna e responsável de se despedir do seu pet
Os valores vão depender dos serviços cobertos pelo plano e da qualidade da rede credenciada