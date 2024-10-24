Diário do Nordeste
Nathally Kimberly
Nathally Kimberly Jornalista, repórter da Verdinha FM. Mãe apaixonada de dois lindos pets: Hulk e Mel. Escreve, às quintas, sobre o mundo animal.
Pitbull com coleira

Opinião

O que ocasiona ataques de pitbulls? Veja como evitar

O caso mais recente foi o de um homem que entrou no mar para salvar cachorro de ataque de pit bull

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 24 de Outubro de 2024
Gata laranja com gravata rosa escrito Outubro Rosa e um pote de ração colorido ao lado

Opinião

Outubro Rosa Pet: veja 6 dicas para o diagnóstico precoce de câncer de mama

A prevenção do câncer de mama, por meio da detecção precoce, é fundamental para garantir que os animais vivam mais e com qualidade

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 17 de Outubro de 2024
Animais resgatados pelo Detran/CE

Opinião

Dez casos de maus-tratos contra animais são denunciados por dia, em Fortaleza

No Ceará, nessa quarta-feira, um homem foi preso em flagrante por ter jogado água fervente em cães que dormiam no alpendre da casa onde ele mora

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 10 de Outubro de 2024
Médica Veterinária cansada com as mãos na cabeça

Opinião

93% dos veterinários dizem que o estresse é um dos principais desafios da profissão, diz pesquisa

A necessidade de realizar eutanásia é considerada um dos momentos mais difíceis da profissão para 74% dos veterinários ouvidos

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 12 de Setembro de 2024
Golden Retrivier triste deitado no chão

Opinião

Seu pet está triste? Veja 5 dicas para cuidar da saúde mental dos animais

Criar um ambiente saudável e estimulante para o seu pet contribui para a saúde e o bem-estar dele

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 05 de Setembro de 2024
cachorro Shih Tzu com roupa de frio amarela e coleira preta

Opinião

Pais de pets gastam 80% do salário mínimo com seus animais de estimação, revela estudo

Entre os gastos revelados, temos plano de saúde, remédios, banhos, roupinhas e brinquedos

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 29 de Agosto de 2024
Cachorro com leishmaniose

Opinião

"Existe vida após o calazar": conheça a história de dois cães que convivem com a doença

A distribuição da leishmaniose canina pelo mundo é ampla e é considerada um grande problema de saúde pública

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 22 de Agosto de 2024
Leishmaniose em cães

Opinião

Quais são os sintomas da leishmaniose? Saiba o que fazer para descobrir

Ainda não há cura para a leishmaniose em cães, mas existem recomendações para evitá-la

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 15 de Agosto de 2024
Cachorro após cremação

Opinião

Saiba como funciona e quanto custa o velório e a cremação de pets em Fortaleza

A cremação é uma maneira digna e responsável de se despedir do seu pet

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 08 de Agosto de 2024
cachorro recebendo atendimento no hospital veterinário

Opinião

Saiba quanto custa um plano de saúde para pets em Fortaleza

Os valores vão depender dos serviços cobertos pelo plano e da qualidade da rede credenciada

Foto frontal Nathally Kimberly
Nathally Kimberly 01 de Agosto de 2024
