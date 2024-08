Pais de pets gastam 80% do salário mínimo com seus animais de estimação, revela estudo

Mais de 60% das pessoas que têm um animal em casa se considera "mães ou pais de pet". É o que mostra um estudo inédito da HSR Specialist Researchers. E frente a responsabilidade, a pesquisa revela que os novos pais chegam a gastar R$ 1.132 mensais. O valor representa cerca de 80% do salário mínimo, atualmente em R$ 1.412.

Ainda na comparação, o valor gasto é quase duas vezes o valor da cesta básica fortalezense, calculada em R$ 697,33, no mês de junho, conforme o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Entre os gastos revelados, estão plano de saúde, remédios, banhos, roupinhas e brinquedos. A pesquisa "Da Indiferença à Paixão: a Jornada do Engajamento através das Gerações” ouviu 3.500 pessoas no Brasil sobre mais de 20 temas.

O estudo ainda revelou um fator interessante: quem se considera apenas "tutor" de animal gasta 96% menos do que os que se denominam "mães ou pais de pet". Veja abaixo outra pesquisa que expõe quais itens são mais procurados para pets.

Veja também Nathally Kimberly Saiba quanto custa um plano de saúde para pets em Fortaleza Nathally Kimberly Saiba onde encontrar creches para cachorros em Fortaleza Nathally Kimberly Saiba como funciona e quanto custa o velório e a cremação de pets em Fortaleza Nathally Kimberly Como conseguir atendimento veterinário gratuito ou mais barato? Conheça 4 opções em Fortaleza

Venda maior de itens para cachorros do que para gatos

Mais de 50% dos cearenses preferem os cães ao procurar produtos pets. Foi o que revelou uma pesquisa da Shopee, analisando buscas e vendas realizadas na plataforma. Os amantes de felinos aparecem em segundo lugar, com 45% das intenções.

No ranking nacional, os cearenses ficam em 10º lugar na procura para produtos relacionados ao termo cachorro e 9º para gato. Os felinos só ganham a disputa no Amazonas e no Rio Grande do Sul.

Mulheres são as que mais buscam por cachorro e gato no Ceará

O levantamento mostrou ainda que as mulheres cearenses são as que mais buscam por cachorros e gatos na Shopee. Outro recorte do perfil demográfico aponta que tanto mulheres quanto homens que procuram por produtos para pets estão na faixa etária de 25 a 34 anos.

Tapetes higiênicos são os mais comprados

No Ceará, os tapetes higiênicos são a preferência dos consumidores. Em seguida, aparece itens como máquinas para tosar, antipulgas e carrapatos, além de caminhas pet são os mais vendidos na plataforma.

Os cavalos aparecem em terceiro lugar

O terceiro animal mais popular, segundo a pesquisa do Data Shopee, é o cavalo. No Ceará, mais de 20% de preferência nas buscas são relacionados a produtos para equinos. A procura vai desde acessórios de montaria até itens de cuidados específicos.

Lista dos 10 animais mais buscados no estado