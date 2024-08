Saiba quanto custa um plano de saúde para pets em Fortaleza

Os animais precisam de cuidados médicos regulares para se manterem saudáveis. Há ainda as situações de emergência em que o pet pode precisar de uma cirurgia ou um tratamento prolongado. Tudo isso pode acabar gerando muitos custos e os tutores têm duas opções: procurar atendimentos gratuitos em Fortaleza ou os planos de saúde para pets.

Mas, os tutores podem se questionar sobre o quão caro podem ser esses planos. Fizemos um levantamento sobre as coberturas pets disponíveis em Fortaleza e você confere os detalhes abaixo.

Veja também Nathally Kimberly Como conseguir atendimento veterinário gratuito ou mais barato? Conheça 4 opções em Fortaleza Nathally Kimberly Quais os cuidados e as regras no transporte de pets em viagens de avião? Veja orientações Nathally Kimberly Castração de animais: 8 perguntas e respostas sobre os cuidados e a importância Nathally Kimberly Cachorros e gatos podem ter dengue? Entenda

Quanto custa um plano de saúde para pet em Fortaleza?

Existem opções de plano de saúde animal que vão de cerca de R$ 49 até mais de R$ 300. Os valores vão depender da cidade, dos serviços cobertos pelo plano e da qualidade da rede credenciada.

Exemplos em Fortaleza:

Dog Life: planos a partir de R$ 49,90

planos a partir de R$ 49,90 Petlove: planos a partir de R$ 49,90

planos a partir de R$ 49,90 Pet Health: planos a partir de R$ 59,90

planos a partir de R$ 59,90 Pet Mais Vida Fortaleza: planos a partir de R$ 75,00

planos a partir de R$ 75,00 **PSA - Plano de Saúde Animal: a partir de R$ 115,90

É importante mencionar que apenas o PSA - Plano de Saúde Animal é reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Como funciona o plano de saúde para pet?

O funcionamento dos serviços é parecido com um plano de saúde para humanos. O tutor inscreve o animal no convênio, paga as mensalidades e pode ser atendido em uma rede credenciada de hospitais ou laboratórios veterinários.

Como escolher o melhor plano de saúde?

Experiência de mercado: empresas com mais tempo de mercado e especializadas costumam ser mais experientes;

empresas com mais tempo de mercado e especializadas costumam ser mais experientes; Rede credenciada abrangente: é bom que o plano tenha uma ampla rede de clínicas credenciadas;

é bom que o plano tenha uma ampla rede de clínicas credenciadas; Plano de saúde pet sem coparticipação: nesse modelo, o tutor não paga taxas variadas a cada uso do plano;

nesse modelo, o tutor não paga taxas variadas a cada uso do plano; Plano de saúde pet sem carência: o plano sem carência é aquele em que você não precisa esperar para começar a usar.

O que eu posso ter ao contratar um plano?

Exames de imagem, exames laboratoriais, hospitalização, cirurgias, vacinas de controle anual múltipla, viral canina ou felina, antirrábica, microchipagem e consulta em domicílio.

Como fazer o plano de saúde pet?

Os tutores podem entrar em contato no site ou redes sociais das empresas e fazer a sua inscrição. Em seguida, será solicitada a modalidade escolhida e os trâmites devem seguir com os vendedores/consultores.