Como conseguir atendimento veterinário gratuito ou mais barato? Conheça 4 opções em Fortaleza

O médico veterinário é a melhor fonte de informações sobre a saúde de seu pet. E fazer um check up é a melhor forma de prevenir doenças. Sendo assim, a visita ao veterinário regularmente vai ajudar a manter a saúde do seu pet.

Ao procurar um atendimento, é importante contar com os serviços de profissionais qualificados e de confiança. Mas, muitas vezes, as consultas, os exames ou as cirurgias fogem do orçamento familiar.

Por isso, é importante que o tutor saiba que há possibilidade de realizar as consultas gratuitamente ou até 70% mais barato que o valor de mercado. Confira abaixo algumas opções, os endereços, horários de atendimento e demais detalhes.

Veja também Nathally Kimberly Cachorro e gato podem comer chocolate? Entenda o perigo de oferecer o doce para os pets Nathally Kimberly Como saber se meu cachorro ou gato está velho? Conheça 5 cuidados essenciais para animais idosos Nathally Kimberly Como adotar um pet? Veja 5 dicas para adoção responsável

Complexo de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza (Unifor)

Legenda: O atendimento na clínica veterinária da Unifor é via marcação de consultas pelo WhatsApp Foto: Ares Soares/Reprodução/Unifor

A Universidade de Fortaleza (Unifor) dispõe de um Complexo de Medicina Veterinária que possui clínica com consultórios, laboratório de análises clínicas, setor de diagnóstico por imagem (raio-X e ultrassom) e centro cirúrgico.

O local realiza atendimento a animais de pequeno e grande porte, tanto de clientes externos como de alunos e funcionários da Fundação Edson Queiroz. O acolhimento é feito por médicos veterinários e alunos do curso de Medicina Veterinária da instituição, sob a supervisão dos professores.

A comunidade do Dendê tem atendimento gratuito no Complexo, sendo necessário que a pessoa esteja inscrita em algum programa social do Governo e apresente a comprovação. Para os demais serviços e públicos, é cobrada tarifa social, com valores abaixo inclusive de hospitais populares. Alunos e funcionários da Fundação Edson Queiroz também têm direito a tarifas diferenciadas.

É importante destacar que a clínica veterinária não atende em regime de urgência e emergência, sendo necessário agendar a consulta via WhatsApp pelo número (85) 99248-9246. Ao chegar com o animal para atendimento, o tutor realiza um cadastro na recepção (nome, identidade, CPF, endereço) e fica registrado como responsável por aquele animal.

Endereço: Rua Cidade Ecológica, 635 - Edson Queiroz

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12h e de 13h30 às 18h

Marcação de consultas: (85) 99248.9246 (WhatsApp)

Clínica Veterinária Jacó

Legenda: O equipamento público foi inaugurado em outubro de 2020 e já realizou 302 mil serviços e atividades para animais domésticos Foto: Alex Costa/Prefeitura de Fortaleza

As consultas na Clínica Veterinária Jacó são gratuitas e acontecem no bairro Passaré. Ao todo, online e presencial, são distribuídas diariamente 31 senhas de consultas clínicas (sendo 15 para agendamento on-line e 16 presenciais). Também são ofertadas 8 senhas de clínica cirúrgica e 6 senhas de ortopedia, além das fichas de emergência. Casos de emergência são atendidos até 15h após avaliação veterinária.

Para agendar, os tutores de animais devem acessar o site da unidade de saúde, preencher os dados e selecionar o horário disponível para o dia seguinte. Caso haja atraso de 30 minutos, o agendamento será desfeito.

Endereço: Avenida dos Paroaras, nº 60, esquina com a Avenida da Saudade - Passaré.

Funcionamento: segunda a sexta-feira (8h às 12h e 13h às 17h)

Contato: (85) 9 9108-3370 (somente WhatsApp).

Pet Ceará Móvel

Legenda: Primeira unidade está funcionando no Itaperi, em Fortaleza, realizando consultas, exames e castração Foto: Helene Santos/ Reprodução/ Governo do Ceará

O Pet Ceará Móvel é um serviço itinerante e gratuito que deve passar por vários bairros da capital e do interior. Atualmente, há dois equipamentos: um no bairro Itaperi e outro no Henrique Jorge, ambos em Fortaleza.

O funcionamento é igual nos dois. Atendimentos começam a partir das 7 horas com oferta de consultas, encoleiramento antiparasitário, castração e exames preparatórios para a castração. Cada unidade ficará duas semanas no mesmo local, de forma a assegurar a assistência dos animais castrados, que precisam tirar pontos e passar por revisão.

Para agendar a castração, o tutor precisa apresentar documento oficial de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço. O processo cirúrgico não é realizado no dia do agendamento.

Já para consultas, serão distribuídas 40 senhas por dia, 20 de manhã e 20 de tarde, por ordem de chegada.

1º Pet Ceará Móvel

Período: 3 a 18 de maio de 2024

Horário: segunda a sexta, das 7h às 12h, e das 13h às 16h, aos sábados, das 7h às 12h e domingos, das 7h às 12h

Local: Av. Bernardo Manoel com a Rua Nova Conquista - Parque Dom Aloísio Lorscheider

2º Pet Ceará Móvel

Período: a partir do dia 8 de maio de 2024

Horário: segunda a sexta, das 7h às 12h, e das 13h às 16h, aos sábados, das 7h às 12h e domingos, das 7h às 12h

Local: Av. Senador Fernandes Távora, no cruzamento com avenida Perimetral - Praça Paula Ney

Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Legenda: Clínica veterinária da Uece oferece atendimentos de baixo custo Foto: Reprodução/UECE

O Hospital Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso da FAVET/Uece realiza atendimento clínico veterinário, aplicação de vacinas, exames, internações, cirurgias, unidade de tratamento intensivo (UTI), orientação técnica nas práticas de criação, identificação e controle de natalidade de animais abandonados.

A consulta para pessoas em situação de vulnerabilidades social comprovada é gratuita. Para demais públicos, os atendimentos têm preços até 70% mais baixos que em clínicas particulares. O atendimento é realizado por médicos veterinários e alunos do curso de Medicina Veterinária da Uece, sob a supervisão dos professores.

Endereço: Rua Betel, 1840-2068 - Itaperi, Fortaleza - CE

Horário de Funcionamento: 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00 (segunda-feira à sexta-feira)

Contato: 3101-9934 (Atendimento) / 3101-9855 (Administração)