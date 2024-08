Saiba como funciona e quanto custa o velório e a cremação de pets em Fortaleza

Perder um animalzinho é duro e difícil. Apesar do luto, o tutor precisa saber o que fazer para se despedir corretamente do companheiro. É necessário preparar o enterro ou a cremação, mas você sabe como funciona o funeral para pet?

Segundo Patrícia Meireles, diretora da Rede Memorial Fortaleza, a procura pelos funerais de despedida vem crescendo com o tempo. "O que antes era uma procura inexistente passou hoje a ser a primeira opção de muitas famílias, antes mesmo do plano funerário para os humanos".

Como funciona o funeral de um pet?

O funeral de um pet pode contar com os mesmos serviços que são oferecidos para humanos, incluindo caixão, coroa de flores, translado do corpo e urnas personalizadas. O propósito da cerimônia é possibilitar que os tutores consigam dar uma despedida digna para os animais de estimação.

Quanto tempo dura o velório de um pet?

Diferente dos velórios de humanos, que costumam reunir muitas pessoas, os velórios de animais costumam ser mais intimistas e realizados em um tempo menor, em torno de 30 minutos, dependendo do pacote ofertado pela empresa.

Como funciona a cremação do animal?

Após o velório, é iniciado o processo de cremação do animal, que pode ser acompanhado pelo tutor. O equipamento utilizado é similar ao de cremação humana. O tempo varia conforme o porte do animal, podendo ser 20 a 90 minutos.

Quanto custa a cremação de um animal?

O custo de uma cremação depende dos desejos de despedida do tutor, do tipo de urna interessada, espaço personalizado, cremação coletiva ou individual, entre outras coisas. Os valores são a partir de R$ 385 e podem chegar a R$ 2.000,00.

Por que o funeral do animal é importante para o luto?

Despedida digna e honrosa;

Cerimônia de despedida;

Menos trauma no luto;

Evitar sentimentos de culpa;

Respeito ao significado do pet.

Existe plano funerário para pets?

Sim. Os planos funerários pets contemplam a remoção do animalzinho, sala de despedida personalizada para um último adeus e a cremação. Na Rede Memorial Fortaleza, por exemplo, os planos custam a partir de R$ 13,00 por mês.

Quais animais podem ser cremados?

Qualquer animal, até 150 kg. Os mais comuns são cachorros, gatos, aves, coelhos, roedores.

O que fazer com as cinzas?

Uma boa opção para quem deseja ter um local para visitar o pet é enterrar a urna com as cinzas. As cinzas não são tóxicas e não afetarão o solo nem a água.

Você também pode guardar a urna na sua casa, como uma lembrança constante do animal de estimação que se foi. Outras alternativas incluem espalhar as cinzas no mar ou utilizá-las para plantar uma árvore.