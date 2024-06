Saiba onde encontrar creches para cachorros em Fortaleza

Os animais de estimação precisam de estímulos, alimentação regrada, companhia e atividades específicas. Mas, às vezes, o tutor pode não conseguir ter tempo para organizar essas atividades. Além disso, com as férias de julho, pode surgir a dúvida sobre onde deixar o pet durante o passeio.

É nessa necessidade que surgem as creches e hospedagem especializadas em receber animais de estimação. Em Fortaleza, atualmente, há várias opções. Listamos aqui seis locais na capital e na Região Metropolitana, com seus respectivos valores, requisitos e outros detalhes.

As hospedagem para cachorro possuem uma rotina com atividades recreativas, banhos de piscina, pega-pega entre os animais, exercícios ativadores, alimentação inclusa, entre outros. As creches seguem a mesma dinâmica com foco na socialização entre os cães.

E se você ainda tem dúvida se essa é a melhor opção para o seu pet, conversamos com a médica veterinária Malu Sales sobre os cuidados na hora de escolher o local ideal.

Quanto custa hospedagem e creche para cachorro?

FortalDog Creche e Hotel para Cães

Requisito:

Ter mais de 4 meses;

Vacinas em dia (V10, gripe, raiva);

Vermífugos e antipulgas em dia;

Fêmeas no período do cio ficam impossibilitadas de participar até o final do ciclo de 21 dias;

Necessário teste de avaliação comportamental: onde o pet é avaliado por 8 horas em relação a 5 pontos: pessoas, cães, brinquedos, alimentação e ambiente.

Endereços: Rua Wencery Félix, 145 - Messejana/Coaçú, Fortaleza - CE; Rua Antenor Frota Wanderley, 471 - Benfica, Fortaleza - CE

Como agendar? Link na bio do Instagram @fortaldog_

Valores:

Creche mensal: a partir de R$ 220,00 (varia com a quantidade de visitas por semana)

Hospedagem: a partir de R$ 80,00 (varia com o peso do cão)

Diária: a partir de R$ 70,00

4 Patas Pet Hotel

Requisito:

Necessário fazer uma avaliação comportamental (a partir de R$ 70) e o valor varia pelo porte do animal. Na avaliação, é possível ver como o pet reage sem o tutor e em contato com outros pets;

Vacinas em dia (V10, gripe, raiva).

Endereços: Rua Homero Castelo Branco - Cambeba, Fortaleza - CE

Como agendar? Link na bio do Instagram @4pataspet.hotel

Valores:

Creche mensal: a partir de R$ 260,00 (varia com a quantidade de visitas por semana)

Hospedagem: a partir de R$ 80 (varia com o porte e o mês escolhido, sendo baixa ou alta estação)

Diária: a partir de R$ 70 (varia com o porte do animal)

Lunt Pet

Requisito:

Vacinas em dia (V10/V8, gripe, raiva);

Vermífugo, antipulgas e carrapatos em dia;

Necessário teste de avaliação comportamental.

Endereços: Rua Ana Bilhar, 1598 - Meireles, Fortaleza - CE

Como agendar? Visitas agendadas pelo link na bio do Instagram @luntpet

Valores:

Creche mensal: a partir de R$ 65 (varia com a quantidade de visitas por semana)

Diária: a partir de R$ 70,00

Quartim Pet Hotel

Requisito:

Vacinas em dia (V10 ou V8, gripe, raiva);

Necessário informar se a fêmea está no cio;

Necessário informar se o animal é castrado.

Endereços: Rua Ipanema, 51 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE

Como agendar? No WhatsApp (85) 99905-9518 / Instagram: @quartimpet

Valores:

Creche mensal: a partir de R$ 50,00 (varia com a quantidade de visitas por semana)

Hospedagem: a partir de R$ 200 (varia com a quantidade de diárias)

Diária: a partir de R$ 55,00

Celeiro Pet Shop (Eusébio)

Requisito:

Vacinas em dia (V10 ou V8, gripe, virose e giardia);

Carrapaticida, vermifugação e proteção contra leishmaniose devidamente atualizados;

Necessário teste de avaliação comportamental.

Endereços: Rua Santa Cecília, 1511 - Guaribas, Eusébio - CE

Como agendar? No WhatsApp 85 988691515 / Instagram: @celeiropetshop

Valores:

Hospedagem: a partir R$ 100,00 (independente do porte)

Pet City (Maracanaú)

Requisito:

Vacinas em dia (V10 ou V8, gripe, raiva).

Endereços: Rua José Martins, 141 - Mucuna, Maracanaú - CE

Como agendar? No WhatsApp 85 982179881 / Instagram @hotel.pet.city

Valores:

Hospedagem: a partir de R$ 70 (a partir de duas diárias)

Diária: a partir de R$ 100

Colocar meu pet em uma creche ou hospedagem vale a pena?

Para a médica veterinária, Malu Sales, a creche é uma boa alternativa para o cão porque ele terá oportunidade de socializar com outros animais da mesma espécie.

"Ele vai melhorar o condicionamento físico por meio de atividades recreativas. Lá podem ter brincadeiras como banhos de piscina, pega-pega ou caça aos petiscos escondidos."

Além disso, doenças perigosas também serão prevenidas. "Ele vai evitar quadros de obesidade, ansiedade da separação, que é quando o animal fica ansioso, cheio de energia, esperando o tutor chegar do trabalho".

Quais as recomendações para colocar meu pet na creche ou na hospedagem?

"Se possível, acostume o seu pet desde cedo. Fez um protocolo de imunização, deixa tudo completinho, todo imunizado, vermifugado. Por volta de uns sete a dez meses já pode ir começando a acostumar ele", explica Malu Sales.

Como escolher a creche ou hospedagem ideal para o meu animal?

"Verifique a procedência da creche, busque indicações de pessoas que já conheçam aquele lugar. Alguém conhecido ou mesmo um cliente que possa dar um feedback", orienta a médica veterinária.

Segundo Malu, o ideal também é conhecer pessoalmente o local e verificar, principalmente, a segurança. "Conhecer vai ajudar a saber se tem risco de algum acidente, para evitar risco de fuga. Veja quem é a equipe que trabalha no local, qual é a experiência desses profissionais."