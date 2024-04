Como proteger meu pet de graves problemas? Entenda a importância da vermifugação

A vermifugação é essencial para a manutenção da saúde dos pets. Como o nome indica, o procedimento é responsável por manter os animais protegidos contra a ação dos vermes, que podem causar uma série de problemas a cães e gatos, como explica a médica veterinária, Vanessa Albuquerque.

Vanessa Albuquerque Médica veterinária "As infestações de vermes podem causar uma série de problemas de saúde, como o desconforto gastrointestinal, anemia e até mesmo complicações mais graves".

Os vermes podem se alojar no esôfago, estômago, intestino, coração, pulmão e rins dos animais. E a maioria das contaminações acontece por via oral-fecal. Ou seja, quando o animal entra em contato com fezes ou objetos que estejam contaminados com ovos ou larvas de verme, entre outros.

Ao eliminar os parasitas, a vermifugação promove a saúde e o bem-estar geral dos animais. Tire dúvidas sobre a vermifugação dos pets abaixo.

Quais os sintomas indicam que meu pet está com vermes?

Os sintomas da infestação por vermes são:

Atraso no crescimento: no caso de filhotes;

Perda de apetite;

Perda de peso;

Diarreia;

Vômito;

Dor abdominal;

Fezes moles e/ou com sangue;

Aumento de volume abdominal;

Prurido da região perianal (coceira no bumbum).

Vanessa Albuquerque Médica veterinária "Se o animal manifestar qualquer um desses sinais clínicos, leve o mais rápido possível ao veterinário da sua confiança para a realização dos exames necessários e iniciar o protocolo adequado".

Como o meu pet pode se contaminar com vermes?

São três principais:

Quando o animal entra em contato com fezes ou objetos contaminados com ovos ou larvas de verme;

com ovos ou larvas de verme; Contato com hospedeiros intermediários;

Por via placentária da cadela prenhe para o filhote.

Como os animais filhote devem ser vermifugado?

Os filhotes devem ser vermifugados em três fases, que serão divididas entre a terceira, sexta e nona semanas de vida.

Vanessa Albuquerque Médica veterinária "Os filhotes de cães e gatos são mais suscetíveis a vermes e a infecção devido a inúmeros fatores, como a imaturidade do sistema imunológico, o contato com outros cães/gatos adultos infectados ou até mesmo próprio hábito investigativo dos filhotes de cheirar, lamber ou mesmo consumir alimentos que encontram pelo caminho, o que facilita o processo de infecção".

E os animais adultos?

Já os animais adultos devem ser vermifugados a cada três ou seis meses, de acordo com a orientação do médico veterinário.

Efeito colateral

A veterinária diz que sim, por ser uma medicação como qualquer outra. "Alguns pets podem apresentar mais sensibilidade do que outros aos componentes presentes no vermífugo", explica.

As fêmeas grávidas devem ser vermifugadas?

As fêmeas grávidas e lactantes também devem ser vermifugadas antes de acasalarem, uma semana antes do parto e três semanas após a parição.

E os gatos?

Os felinos também estão expostos a ação dos vermes, mesmo que não tenham costume de sair. Afinal, os gatos podem ser infectados por meio do consumo de água e alimentos contaminados, pelo contato direto com outros animais ou pela ingestão de pulgas.

Os sinais mais frequentes neles são a diarreia e o vômito. Portanto, a vermifugação é recomendada para os felinos como parte de seus cuidados de saúde preventiva.