FIV e FeLV: conheça 5 formas de prevenção da aids e da leucemia felina

Ao adotar um gato, o tutor precisa se atentar para duas doenças silenciosas que podem afetar o sistema imunológico dos felinos: o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e o Vírus da Leucemia Felina (FeLV).

Segundo a médica veterinária Camila Pontes, especialista em Medicina felina, as doenças persistem durante toda a vida do animal, mesmo após a contaminação. "São duas doenças causadas por vírus que, uma vez infectado, o animal não tem como ser curado".

Saiba mais detalhes sobre as duas doenças, sintomas, tratamentos e formas de prevenção.

O que é a aids felina (FIV)?

A FIV é uma doença que compromete o sistema imune do gato de forma parecida com o que o vírus HIV faz com seres humanos. Esse vírus pode ser transmitido de um gato para outro durante o parto, na amamentação, em brigas, no acasalamento e pelo contato com sangue e urina. "Os gatinhos positivos são imunossuprimidos, ou seja, são animais mais predispostos a algumas infecções", explica a especialista Camila Pontes.

Em relação ao FIV, há uma expectativa de vida maior do animal, mas ele também começa a manifestar alguns sintomas que podem ser doenças renais muito precoces e também alterações na boca.

O que é a leucemia felina (FeLV)?

Já a FeLV também é causada por um vírus que pode ser transmitido por meio de secreções como saliva, fezes, leite e urina de gatos infectados. Como a FeLV é muito mais agressiva que a FIV, a expectativa de vida dos animais é mais curta. Segundo Camila, os animais positivados manifestam sintomas e acabam apresentando linfomas ou anemias, sendo necessária transfusão de sangue.

Quais são os principais sintomas dessas doenças?

As duas doenças podem não ter sintomas específicos. Mas, os principais são:

Perda de peso;

Apatia;

Quietude;

Anemia (FeLV);

Mucosa da gengiva mais clara (FeLV);

Perda do apetite (FeLV);

Dificuldade respiratória (FeLV);

Episódios de gripe (FIV);

Problemas dentários (FIV);

Dificuldade de comer/mastigar (FIV);

Mau hálito (FIV);

Sangramento na boca (FIV);

Salivação excessiva (FIV).

Dicas de prevenção da FIV e da FeLV

1 - Faça testagem (e retestagem) do gato

"O ideal é que a gente teste todos os gatos", explica Camila. Ela destaca ainda que existe um teste rápido que é possível fazer no momento atendimento.

"Existe só uma pequena coleta de sangue, como se fosse fazer um hemograma. Então, é coletado um pouquinho de sangue e a gente faz esse teste rápido com resultado em dez minutinhos. É um teste de triagem pra saber se esse animal é positivo ou negativo. No consultório já conseguimos. Falamos que é um teste de triagem porque em outros momentos da vida pode ser necessário retestar esse animal" Camila Pontes Médica veterinária, especialista em Medicina Felina

2 - Tenha o acompanhamento de um médico especialista em felinos

O ideal é que o gato seja acompanhado por um veterinário especialista em medicina felina. "Esse profissional vai acompanhar da melhor forma e orientar os cuidados com aquele gato, desses distúrbios que acabam acontecendo", diz Camila.

3 - Cuidado com o contato do seu gato com outros

Conforme a especialista, é importante não deixar o gato sair pra rua, principalmente, se não for castrado. "A ausência de castração leva a um descontrole populacional, o grande cenário que a gente tem hoje é de uma superpopulação de gatos e a persistência de doenças infecciosas nessa superpopulação. É preciso ter uma adoção responsável e os tutores cientes de doenças como essas".

4 - Vacine o gato para FeLV

O tutor precisa estar atento ao calendário vacinal do seu animal. Mas, infelizmente, ainda vacinado, é possível ser acometido pela doença. Por isso, é importante evitar contato com outros gatos.

Os felinos positivos para FeLV devem ser isolados, para evitar transmissão, e os positivos para FIV até conseguem viver junto com outros gatos, desde que não briguem ou acasalem com outros gatos. Em relação a vacinação contra a FIV, ainda não há no Brasil.

5 - Garanta uma alimentação adequada para manter a imunidade do animal

Os animais precisam de uma boa alimentação. No caso dos gatos, a indicação da veterinária Camila Pontes, são as rações super premium e os sachês diariamente. "O gato tem origem desértica, não é natural ele procurar água. O ideal é que ele coma sachês todos os dias para que consuma a água que vem no alimento. E isso mantém a saúde do gato porque ele precisa dessa fonte de água", orienta.

Como é o tratamento da FIV e da FeLV?

Infelizmente, não existe um tratamento de cura para essas doenças. O tratamento feito é direto nos sintomas apresentados pelo paciente. "São duas doenças virais que não têm cura, são esses vírus que atingem a medula óssea e pra gente conseguir a cura precisaria matar as células da medula óssea, então, impossível", explica Camila.