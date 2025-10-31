Diário do Nordeste
Foto de uma cadela da cor caramelo com um lacinho alusivo ao Outubro Rosa, e ao fundo, dois balões rosas.

Pets

Outubro Rosa Pet: como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas

Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce

Matheus Facundo 16 de Outubro de 2025
Foto de cão recebendo coleira antiparasitária em Fortaleza para matéria sobre Leishmaniose em cães.

Pets

Leishmaniose em cães: saiba o que é, sintomas, prevenção e tratamento

Anualmente, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 casos da doença são registrados no Brasil

Matheus Facundo 07 de Outubro de 2025
Vídeo pato

País

Mulher encontra filhote de pato dentro de sacola em casa, adota o animal e vídeo viraliza

O pato, apelidado de “Sacolinha”, nasceu em meio a ovos guardados pelo marido de Fernanda Souza, em Sorriso (MT), e conquistou o coração da família

Maria Clarice Sousa* 03 de Outubro de 2025
Mulher passando algodão no olho de cachorro

Pets

Skincare pet: saiba como cuidar da pele dos animais e manter o bem-estar

Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça

Matheus Facundo 15 de Setembro de 2025
Duas pessoas seguram um cão e um gato siamês

PontoPoder

Brasil pode ter 'Estatuto dos Cães e Gatos' para definir direitos de pets e deveres de tutores

Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais

Beatriz Matos, de Brasília 01 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra o gato João à esquerda e Marina Ruy Barbosa à direita com o gato no colo

Zoeira

Marina Ruy Barbosa encontra gato que havia desaparecido no RJ: 'Estava assustado, fraco, com fome'

A atriz usou as redes sociais nesta semana para pedir aos seguidores informações sobre o animal, que é seu "suporte emocional"

Redação 27 de Agosto de 2025
Marina postou fotos do bichinho e pediu que os seguidores compartilhem as imagens

Zoeira

Marina Ruy Barbosa faz apelo após gato desaparecer: 'Preciso de ajuda'

A atriz tem 4 gatinhos, e João, de 10 anos, desapareceu no sábado (23)

Redação 26 de Agosto de 2025
Foto de cachorro, em Fortaleza. A cidade poderá ter um cadastro de animais domésticos com microchipagem, após aprovação de projeto na Câmara Municipal

PontoPoder

Fortaleza poderá ter cadastro de animais domésticos com microchipagem; saiba mais

Projeto de lei para criação da política foi aprovado na Câmara Municipal nesta terça-feira (12)

Bruno Leite 13 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa vestida com fantasia de rato, ao lado de uma bandeja decorada com temas de rato, incluindo objetos decorativos e lembrancinhas, ideal para festas infantis

Pets

Criança viraliza ao escolher 'rato sem pelo' como tema de aniversário: 'diva incompreendida'

Além desse, a menina Aurora já teve aniversários com os temas "lontra" e "calango"

Paulo Roberto Maciel* 13 de Agosto de 2025
Foto gato ao lado de cachorro

Pets

Castração de cães e gatos: o que você precisa saber antes de castrar seu pet

O procedimento auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças

Matheus Facundo 07 de Agosto de 2025
