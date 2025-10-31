Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce
Anualmente, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 casos da doença são registrados no Brasil
O pato, apelidado de “Sacolinha”, nasceu em meio a ovos guardados pelo marido de Fernanda Souza, em Sorriso (MT), e conquistou o coração da família
Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça
Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais
A atriz usou as redes sociais nesta semana para pedir aos seguidores informações sobre o animal, que é seu "suporte emocional"
A atriz tem 4 gatinhos, e João, de 10 anos, desapareceu no sábado (23)
Projeto de lei para criação da política foi aprovado na Câmara Municipal nesta terça-feira (12)
Além desse, a menina Aurora já teve aniversários com os temas "lontra" e "calango"
O procedimento auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças