Gato com mancha de coração no peito é eleito o mais bonito do Brasil

O gato Thor, de 6 anos, foi eleito o Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025. O felino sem raça definida venceu uma votação popular, especialmente por ter uma mancha natural, em formato de coração, no peito.

Essa foi a 4ª edição do concurso, que reuniu mais de 4 mil gatos inscritos e contabilizou 250 mil votos. A competição foi promovida pela Woolie, que busca valorizar os gatos sem raça definida (SRD) e a adoção consciente.

Nascido em julho de 2019, Thor vive com a família tutora em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ele foi adotado em agosto de 2021. Hoje, o bichano tem duas irmãs: as gatas Amora e Jade, também resgatadas.

Fabiana Brugnara, tutora de Thor, rasga elogios nas redes sociais: lindo, fofo, charmoso e elegante, além de "um símbolo de carinho, companheirismo e gratidão". Mas também de personalidade forte.

"Desde que entrou nas nossas vidas, ele só nos trouxe alegria e amor. Ele mudou a vida de todos daqui pra melhor, é claro! E ainda transformou todos da minha família: hoje somos amantes de gatos", relata Fabiana.

Como foi a adoção de Thor

Segundo a tutora, Thor fazia parte de uma ninhada de seis gatinhos que estava sendo oferecida no Facebook. De primeira, pelas fotos, a família escolheu um macho rajado de cinza e branco.

Porém, o filho de Fabiana, Gustavo, se apaixonou por Thor, "pois era o único que estava com os olhinhos abertos e todo serelepe". Não deu outra: o gato foi para casa com eles.

O dia a dia de Thor é compartilhado no Instagram. Além das brincadeiras com as irmãs, ele aparece fantasiado para datas especiais, como festas de São João e Halloween.