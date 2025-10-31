Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce
Anualmente, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 casos da doença são registrados no Brasil
Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça
Exames confirmaram que cadela da raça Akita Inu estava com cinomose
Atentado deixou animal com sequelas
O Shih Tzu é um dos cachorros preferidos para quem vivem em apartamento
Além desse, a menina Aurora já teve aniversários com os temas "lontra" e "calango"
Cheios de afeto e personalidade, eles são nossos companheiros e membros importantes da família
Veja lista de dúvidas sobre a raça e entenda mais
O procedimento auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças
Levantamento com mais de 1,8 milhão de pets traz estatísticas sobre cães e gatos
Eles estão sob os cuidados do "Projeto Meaudote", responsável por resgatar animais da região
O animal ficou ao lado da fenda e começou a se mover quando notou a movimentação do socorro
Pets podem salvar a vida de outros pets com uma bolsa de sangue, mas precisam cumprir requisitos, assim como os humanos
Tutora disse ter tido receio na convivência entre os pets na primeira semana
Profissional compartilhou o atendimento fofo ao pequeno paciente nas redes sociais
Cães da raça pastor alemão e pastor belga malinois auxiliam agentes da Receita Federal em operações contra o tráfico de drogas
Registro mostra o animalzinho sendo acordado pela tutora, que apela até a sucesso infantil para despertar o pet
Vira-lata era cuidado por estudante de veterinária e ficou famoso por vídeos bem-humorados que mostravam sua rotina na velhice
Edifícios residenciais não podem proibir que moradores criem animais de estimação, mas podem estabelecer regras de convivência