Outubro Rosa Pet: como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas

Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Pets
Foto de uma cadela da cor caramelo com um lacinho alusivo ao Outubro Rosa, e ao fundo, dois balões rosas.
Legenda: Cadelas podem desenvolver câncer de mama a partir dos 6 ou 7 anos, então é preciso a atenção de tutores aos sinais.
Foto: Jucadima/Shutterstock.

Em todo mês de outubro, campanhas de prevenção contra o câncer de mama são difundidas em todo o mundo como forma de conscientização da doença em mulheres, mas a doença também acomete cadelas e gatas. Tutores de pets precisam estar atentos aos sinais e também realizar exames preventivos, pois a doença pode ser silenciosa e fatal. 

Segundo o estudo "Tumores mamários caninos, felinos e murinos como modelo para pesquisa translacional no cancro da mama", feito por pesquisadores do Brasil, Inglaterra e Canadá, e publicado pela revista Veterinary Sciences em fevereiro deste ano, o câncer em pets possui "semelhanças epidemiológicas, clínicas, biológicas e genéticas" com o em mulheres. 

Neste "Outubro Rosa Pet", o Diário do Nordeste conversou com especialistas e preparou um material sobre prevenção de neoplasias mamárias em cadelas e gatas. 

Exame de toque em pets

Um dos primeiros passos para a prevenção é realizar o exame do toque nas mamas das pets. Em entrevista à Verdinha FM 92.5 e à TV Diário, o veterinário Germano Gonçalves, pós-graduado em oncologia veterinária pela Qualittas, é preciso aproveitar momentos de descontração para realizar o toque e não estressar as animais. 

É preciso estar atento para: 

  • Nódulos 
  • Massas 
  • Secreção láctea maior que o normal 

Foto que mostra tumor nas mamas de cachorra.
Legenda: O câncer geralmente se manifesta com tumores localizados próximos às mamas das cachorras.
Foto: Snezhana_G/Shutterstock.

A veterinária Patrícia Campos, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UniCesumar de Maringá, aponta que os tutores possuem papel essencial na prevenção. "[...] Ao apalparem as mamas do animal com frequência e cuidado, podem identificar alterações e buscar ajuda veterinária imediatamente, aumentando as chances de sucesso no tratamento", pondera. 

Importância da prevenção 

A partir de 6 e 7 anos, quando os animais entram na idade mais senil e são considerados idosos, é preciso estar mais atento, pois é uma janela de idade mais propensa a desenvolver câncer. Um diagnóstico precoce aumenta as chances das caninas e felinas de sobreviverem, de acordo com Patrícia Campos.

O diagnóstico precoce é a chave para aumentar as chances de cura do câncer de mama em animais. Tumores menores e localizados têm maior probabilidade de resultados positivos em cirurgias e menor risco de metástase. Outubro Rosa Pet é uma oportunidade para lembrar que o cuidado com a saúde dos animais vai além do básico, exigindo atenção constante e medidas preventivas. Ao cuidar da saúde das nossas companheiras de quatro patas, garantimos não apenas mais anos de vida, mas também qualidade de vida
Patrícia Campos
Coordenadora do curso de Medicina Veterinária

Como é feito o diagnóstico e quais os tratamentos

Segundo Germano Gonçalves, o diagnóstico é confirmado pelo exame citopatológico, que é uma abordagem cirúrgica, parecida com a biópsia feita em humanos. Esse tipo de exame permitirá aos veterinários saber se o tumor é maligno, e fornece um espectro maior para serem indicados os tratamentos, incluindo os mais agressivos, como quimioterapia. 

Foto de gata laranja com branco usando gravata escrito outubro rosa. Ao lado dela, há potes de ração.
Legenda: Gatas têm propensão a ter cânceres de mama mais agressivos.
Foto: tjncaldas/Shutterstock.

"Geralmente a gente acompanha exames cardiológicos, exames de sangue, e aí quando tem um resultado definitivo, né, que é com a biópsia, a gente consegue orientar se realmente tá resolvido, ou se realmente precisa de um tratamento adjuvante, que no caso é a quimioterapia", comenta o especialista em oncologia veterinária. 

Em resumo, as estratégias de tratamento são parecidas com os casos humanos: cirurgicamente ou com quimioterapia. Nas clínicas, há um espaço especial para cães e gatos que fazem quimio, e fiquem entretidos para não retirarem o acesso e a terapia. 

Quais as chances de cura? 

Após a realização dos tratamentos, há o chamado segmento oncológico, conforme o veterinário, onde os pacientes são acompanhados com avaliações a cada 3 ou 4 meses, durante um período de três anos. Casa não haja recidiva (retorno da doença), é considerada a cura, como aponta o oncologista de pets. 

A resposta passa por exames histopatológicos e também pelo painel imuno-histoquímico, pois há tanto cânceres mais brandos quanto mais agressivos. No caso de gatas, em 80% dos casos as neoplasias mamárias são mais graves, pois as mamas delas são localizadas mais perto de órgãos como o pulmão. No caso das cadelas, as mamas estão mais próximas da vulva. 

