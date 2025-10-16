Outubro Rosa Pet: como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas
Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce
Em todo mês de outubro, campanhas de prevenção contra o câncer de mama são difundidas em todo o mundo como forma de conscientização da doença em mulheres, mas a doença também acomete cadelas e gatas. Tutores de pets precisam estar atentos aos sinais e também realizar exames preventivos, pois a doença pode ser silenciosa e fatal.
Segundo o estudo "Tumores mamários caninos, felinos e murinos como modelo para pesquisa translacional no cancro da mama", feito por pesquisadores do Brasil, Inglaterra e Canadá, e publicado pela revista Veterinary Sciences em fevereiro deste ano, o câncer em pets possui "semelhanças epidemiológicas, clínicas, biológicas e genéticas" com o em mulheres.
Neste "Outubro Rosa Pet", o Diário do Nordeste conversou com especialistas e preparou um material sobre prevenção de neoplasias mamárias em cadelas e gatas.
Exame de toque em pets
Um dos primeiros passos para a prevenção é realizar o exame do toque nas mamas das pets. Em entrevista à Verdinha FM 92.5 e à TV Diário, o veterinário Germano Gonçalves, pós-graduado em oncologia veterinária pela Qualittas, é preciso aproveitar momentos de descontração para realizar o toque e não estressar as animais.
É preciso estar atento para:
- Nódulos
- Massas
- Secreção láctea maior que o normal
A veterinária Patrícia Campos, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UniCesumar de Maringá, aponta que os tutores possuem papel essencial na prevenção. "[...] Ao apalparem as mamas do animal com frequência e cuidado, podem identificar alterações e buscar ajuda veterinária imediatamente, aumentando as chances de sucesso no tratamento", pondera.
Importância da prevenção
A partir de 6 e 7 anos, quando os animais entram na idade mais senil e são considerados idosos, é preciso estar mais atento, pois é uma janela de idade mais propensa a desenvolver câncer. Um diagnóstico precoce aumenta as chances das caninas e felinas de sobreviverem, de acordo com Patrícia Campos.
O diagnóstico precoce é a chave para aumentar as chances de cura do câncer de mama em animais. Tumores menores e localizados têm maior probabilidade de resultados positivos em cirurgias e menor risco de metástase. Outubro Rosa Pet é uma oportunidade para lembrar que o cuidado com a saúde dos animais vai além do básico, exigindo atenção constante e medidas preventivas. Ao cuidar da saúde das nossas companheiras de quatro patas, garantimos não apenas mais anos de vida, mas também qualidade de vida
Como é feito o diagnóstico e quais os tratamentos
Segundo Germano Gonçalves, o diagnóstico é confirmado pelo exame citopatológico, que é uma abordagem cirúrgica, parecida com a biópsia feita em humanos. Esse tipo de exame permitirá aos veterinários saber se o tumor é maligno, e fornece um espectro maior para serem indicados os tratamentos, incluindo os mais agressivos, como quimioterapia.
"Geralmente a gente acompanha exames cardiológicos, exames de sangue, e aí quando tem um resultado definitivo, né, que é com a biópsia, a gente consegue orientar se realmente tá resolvido, ou se realmente precisa de um tratamento adjuvante, que no caso é a quimioterapia", comenta o especialista em oncologia veterinária.
Em resumo, as estratégias de tratamento são parecidas com os casos humanos: cirurgicamente ou com quimioterapia. Nas clínicas, há um espaço especial para cães e gatos que fazem quimio, e fiquem entretidos para não retirarem o acesso e a terapia.
Quais as chances de cura?
Após a realização dos tratamentos, há o chamado segmento oncológico, conforme o veterinário, onde os pacientes são acompanhados com avaliações a cada 3 ou 4 meses, durante um período de três anos. Casa não haja recidiva (retorno da doença), é considerada a cura, como aponta o oncologista de pets.
A resposta passa por exames histopatológicos e também pelo painel imuno-histoquímico, pois há tanto cânceres mais brandos quanto mais agressivos. No caso de gatas, em 80% dos casos as neoplasias mamárias são mais graves, pois as mamas delas são localizadas mais perto de órgãos como o pulmão. No caso das cadelas, as mamas estão mais próximas da vulva.