Confira quais são os números mais sorteados na Mega da Virada

Sorteio de 2025 acontece às 22 horas do último dia do ano.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:45)
Negócios
Duas cartelas de loteria escrito
Legenda: Para 2025, o prêmio é estimado em R$ 850 milhões.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

A contagem regressiva para o Réveillon está cada vez mais próxima de finalizar. Com o último dia do ano chegando, diminui também o período disponível para apostar na Mega da Virada, que deve sortear R$ 1 bilhão em 2025.

Criado em 2008, o concurso é realizado sempre no dia 31 de dezembro, às 22 horas, perto do encerramento do ano. É o momento em que os participantes torcem para as dezenas apostadas saírem no sorteio. Apesar de depender da sorte, alguns números saem com maior frequência, enquanto outros nunca foram sorteados.

A dezena 10 é a mais sorteada da história da Mega da Virada, tendo saído em cinco dos 16 sorteios realizados. Já números como 26 e 44, por exemplo, ainda não compuseram o resultado final uma única vez.

Números mais sorteados da Mega da Virada

  • Sorteados cinco vezes: 10;
  • Sorteados quatro vezes: 5 e 33;
  • Sorteados três vezes: 3, 17, 20, 34, 36, 58, 41 e 56;
  • Sorteados duas vezes: 1, 2, 04, 11, 12, 18, 22, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53 e 57;
  • Sorteados uma vez: 6, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 55e 59;
  • Nunca foram sorteados: 07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60;

Resultado da Mega da Virada 2024

1 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57

Até quando vão as apostas?

Em 2025, as apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até as 20 horas (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, em lotéricas de todo o País ou através das plataformas oficiais da Caixa Econômica Federal. São elas:

  • Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;
  • Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e iOS;
  • Portal oficial da Loterias Caixa;

O prêmio deste ano está estimado em R$ 1 bilhão, e o menor valor para apostar é R$ 6. A Mega da Virada pode ser encontrada no portal da Caixa através do número de concurso 2.955.

