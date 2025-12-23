Confira quais são os números mais sorteados na Mega da Virada

A contagem regressiva para o Réveillon está cada vez mais próxima de finalizar. Com o último dia do ano chegando, diminui também o período disponível para apostar na Mega da Virada, que deve sortear R$ 1 bilhão em 2025.

Criado em 2008, o concurso é realizado sempre no dia 31 de dezembro, às 22 horas, perto do encerramento do ano. É o momento em que os participantes torcem para as dezenas apostadas saírem no sorteio. Apesar de depender da sorte, alguns números saem com maior frequência, enquanto outros nunca foram sorteados.

A dezena 10 é a mais sorteada da história da Mega da Virada, tendo saído em cinco dos 16 sorteios realizados. Já números como 26 e 44, por exemplo, ainda não compuseram o resultado final uma única vez.

Números mais sorteados da Mega da Virada

Sorteados cinco vezes: 10;

Sorteados quatro vezes: 5 e 33;

Sorteados três vezes: 3, 17, 20, 34, 36, 58, 41 e 56;

Sorteados duas vezes: 1, 2, 04, 11, 12, 18, 22, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 51, 53 e 57;

Sorteados uma vez: 6, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 55e 59;

Nunca foram sorteados: 07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60;

Resultado da Mega da Virada 2024

1 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57

Até quando vão as apostas?

Em 2025, as apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até as 20 horas (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, em lotéricas de todo o País ou através das plataformas oficiais da Caixa Econômica Federal. São elas:

Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;

Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e iOS;

Portal oficial da Loterias Caixa;

O prêmio deste ano está estimado em R$ 1 bilhão, e o menor valor para apostar é R$ 6. A Mega da Virada pode ser encontrada no portal da Caixa através do número de concurso 2.955.