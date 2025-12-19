Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025
A premiação é feita anualmente e está estimada em R$ 850 milhões.
Restam apenas 12 dias para a noite de Réveillon. O fim de mais um ano significa o retorno de certas tradições brasileiras, como vestir branco, pular as sete ondas e, claro, conferir os números da Mega da Virada. As apostas para a loteria estarão abertas até dia 31 de dezembro, às 20 horas.
O prêmio está estimado em R$ 850 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal, e será sorteado na noite da virada, às 22 horas.
O valor não acumula. Caso ninguém acerte os seis números da faixa principal, a quantia será dividida entre quem acertar os cinco dígitos da segunda faixa. A sequência seguirá para as outras linhas até que haja ganhadores.
Este prêmio já supera em 33% o valor do último ano, que fechou em R$ 635,4 milhões e foi distribuído entre oito vencedores. Conforme a Caixa, essa loteria é "a maior da história da Mega da Virada".
Como fazer a aposta?
As apostas podem ser realizadas em lotéricas de todo o País ou online. No segundo caso, elas podem ser feitas pelos seguintes meios:
- Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;
- Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e IOS;
- Portal oficial da Loterias Caixa;
Uma aposta simples custa R$ 6. O jogador precisa escolher seis números entre os 60 disponíveis. Há, ainda, a possibilidade de adicionais mais dezenas, tática que amplia o valor pago na aposta e as chances de acertar os dígitos sorteados.
A Mega da Virada pode ser encontrada no portal da Caixa através do número de concurso 2.955.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
