Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?

Ter acesso ao histórico de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é importante para comprovar rendimentos e pode auxiliar no preenchimento do documento no ano seguinte.

Caso o contribuinte não tenha acesso ao histórico de declarações enviadas, é possível recuperar as informações no site da Receita Federal.

As declarações enviadas a partir de 2008 podem ser recuperadas no portal e-CAC. Veja como prosseguir:

Acesse o portal e-CAC;

Entre na conta Gov.br (níveis prata ou ouro);

Acesse 'Declarações e Demonstrativos';

Cloque em 'Cópia de Declaração';

Selecione DIRPF – Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física;

Escolha o ano da declaração desejada;

Siga com o download.

COMO ACESSAR CÓPIA DE DECLARAÇÃO FEITA NO PROGRAMA PARA COMPUTADOR

Se a declaração foi feita através do programa da Receita instalado em computador ou notebook, é possível encontrar o arquivo na pasta de declarações transmitidas. Veja o caminho:

Acesse o Disco local;

Acesse Arquivos de programas RFB;

Acesse IRPF 20XX (Selecione o ano da declaração);

Clique em 'transmitidas';

Clique em 'arquivo.DEC' (selecione o arquivo com extensão .DEC).

Caso não consiga acessar o computador, por perda ou defeito, também é possível recuperar o arquivo no programa da Receita Federal. Para isso, é preciso acessar o portal e-CAC por outro notebook ou computador (não por smartphones).

O acesso deve ser feito com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Veja o caminho:

Acesse a área do Meu Imposto de Renda;

Clique em Documentos e arquivos (cópia da declaração);

Clique em Arquivo de declaração;

Clique no ícone para download.

Também é possível solicitar cópias da declaração de forma presencial, mediante agendamento do atendimento. É preciso preencher formulário de solicitação de cópias e, em caso de segunda via em papel, pagar os custos da impressão.