Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?

É possível obter cópia de declarações realizadas no programa instalado no computador.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto de programa da receita federal de declaração do Imposto de Renda.
Legenda: É possível baixar declarações antigas do Imposto de Renda no site da Receita Federal.
Foto: Agência Brasil.

Ter acesso ao histórico de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é importante para comprovar rendimentos e pode auxiliar no preenchimento do documento no ano seguinte.

Caso o contribuinte não tenha acesso ao histórico de declarações enviadas, é possível recuperar as informações no site da Receita Federal.

As declarações enviadas a partir de 2008 podem ser recuperadas no portal e-CAC. Veja como prosseguir:

  • Acesse o portal e-CAC;
  • Entre na conta Gov.br (níveis prata ou ouro);
  • Acesse 'Declarações e Demonstrativos';
  • Cloque em 'Cópia de Declaração';
  • Selecione DIRPF – Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física;
  • Escolha o ano da declaração desejada;
  • Siga com o download.

COMO ACESSAR CÓPIA DE DECLARAÇÃO FEITA NO PROGRAMA PARA COMPUTADOR

Se a declaração foi feita  através do programa da Receita instalado em computador ou notebook, é possível encontrar o arquivo na pasta de declarações transmitidas. Veja o caminho:

  • Acesse o Disco local;
  • Acesse Arquivos de programas RFB;
  • Acesse IRPF 20XX (Selecione o ano da declaração);
  • Clique em 'transmitidas';
  • Clique em 'arquivo.DEC' (selecione o arquivo com extensão .DEC).

Caso não consiga acessar o computador, por perda ou defeito, também é possível recuperar o arquivo no programa da Receita Federal. Para isso, é preciso acessar o portal e-CAC por outro notebook ou computador (não por smartphones).

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta do Ceará ganha R$ 36 mil na Mega-Sena e outras 99 acertam a quadra

teaser image
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

teaser image
Negócios

Por que as empresas cearenses estão com dificuldade para contratar mão de obra?

O acesso deve ser feito com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Veja o caminho:

  • Acesse a área do Meu Imposto de Renda;
  • Clique em Documentos e arquivos (cópia da declaração);
  • Clique em Arquivo de declaração;
  • Clique no ícone para download.

Também é possível solicitar cópias da declaração de forma presencial, mediante agendamento do atendimento. É preciso preencher formulário de solicitação de cópias e, em caso de segunda via em papel, pagar os custos da impressão. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mulher mexendo em computador.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre inscrições de curso gratuito na área de TI

São ofertadas 60 para mulheres e 60 para pessoas com deficiência.

Redação
Há 42 minutos
Egídio Serpa

Judiciário e altos salários: para ficar como está, mude-se tudo

Há uma clara insegurança jurídica que afasta investidores. E a culpa é da alta magistratura do país

Egídio Serpa
Há 48 minutos
Foto de programa da receita federal de declaração do Imposto de Renda.
Negócios

Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?

É possível obter cópia de declarações realizadas no programa instalado no computador.

Redação
Há 1 hora
Negócios

Feira da Indústria Fiec promove encontro com grandes nomes, inovação e experiências

Encontro está marcado para os dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará. Inscrições são gratuitas e 80 mil visitantes são esperados.

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Entrada do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a operar em 2027, diz Omnia

Iniciada no último mês de janeiro, a obra já está com a etapa de supressão vegetal concluída.

Gabriela Custódio
26 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Só o agro do Brasil pode garantir comida ao mundo, diz empresário

Luiz Roberto Barcelos, fundador da Agrícola Famosa e consultor empresarial no agronegócio, considera o Ceará a terra da oportunidade

Egídio Serpa
26 de Fevereiro de 2026
Foto da Câmara dos Deputados.
Negócios

Câmara aprova acordo provisório de comércio entre Mercosul e União Europeia

A proposta segue para o Senado Federal.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2892 – Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2892 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 815 - Sorteio de quarta-feira, 25/02; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 815 em 25/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2929 de hoje, quarta-feira, 25/02; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2929 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3621, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6961, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6961, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 332 de hoje 25/02; prêmio é de R$ 25,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 332 de hoje 25/02; prêmio é de R$ 25,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6044, desta quarta-feira (25/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
25 de Fevereiro de 2026
Foto de navio descarregando trilhos que serão usados na ferrovia Transnordestina.
Negócios

Chegam da China os trilhos que faltavam para finalizar a Transnordestina

Carregamento com 33,9 mil toneladas de trilhos vindo da China foi o primeiro que chegou ao Pecém.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
25 de Fevereiro de 2026
Estudante em curso da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta 89 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (28).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Fortaleza.
Papo Carreira

Concurso IFCE: período para solicitar isenção da taxa de inscrição inicia nesta quarta (25)

São ofertadas 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Indústria brasileira segue patinando, informa a CNI

Sondagem Industrial divulgada pela CNI revela que o indicador de emprego continua abaixo dos 50 pontos, o que indica queda dos postos de trabalho

Egídio Serpa
25 de Fevereiro de 2026
Imagem que ilustra liderança.
Delania Santos

Aprenda a superar o perfil de líder silencioso e passe a se comunicar com autoridade

Delania Santos
25 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Agro do Ceará analisa a economia cearense e expõe seus desafios

Do Plameg de Virgílio Távora às ideias do menino Tasso Jereissati. E do que vem aí com o fim dos incentivos fiscais. Pecém segue batendo recordes.

Egídio Serpa
25 de Fevereiro de 2026
Sombra de homem de costas, olhando grande telão com um leão deitado e o símbolo da Receita Federal do Brasil.
Negócios

Imposto de Renda 2026: informe de rendimentos deve ser entregue até sexta-feira (27)

Empregadores e instituições que não disponibilizarem documento para o contribuinte podem pagar multa.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do TCE-SC
Papo Carreira

Concurso público do TCE-SC tem 20 vagas para auditor fiscal; veja edital

Salário inicial é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Imagem do avião parado.
Igor Pires

Gol deve oficializar uso de aviões de fuselagem larga e alugar jatos para voos internacionais

Igor Pires
24 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2359 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2359 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 7,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1180 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1180 de hoje, 24/02; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6960, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6960, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3620, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3620, desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2976 desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 116,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2976 desta terça-feira (24/02); prêmio é de R$ 116,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
24 de Fevereiro de 2026
foto de duas jovens interagindo e mexendo em computador.
Papo Carreira

Instituto abre 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto de movimentação de contêineres no Complexo do Pecém, no Ceará.
Negócios

Obras do terminal da Transnordestina com esteiras para o Pecém começam no 1º semestre

O projeto tem um investimento estimado de R$ 1,3 bilhão.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
24 de Fevereiro de 2026