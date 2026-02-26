Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?
É possível obter cópia de declarações realizadas no programa instalado no computador.
Ter acesso ao histórico de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é importante para comprovar rendimentos e pode auxiliar no preenchimento do documento no ano seguinte.
Caso o contribuinte não tenha acesso ao histórico de declarações enviadas, é possível recuperar as informações no site da Receita Federal.
As declarações enviadas a partir de 2008 podem ser recuperadas no portal e-CAC. Veja como prosseguir:
- Acesse o portal e-CAC;
- Entre na conta Gov.br (níveis prata ou ouro);
- Acesse 'Declarações e Demonstrativos';
- Cloque em 'Cópia de Declaração';
- Selecione DIRPF – Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física;
- Escolha o ano da declaração desejada;
- Siga com o download.
COMO ACESSAR CÓPIA DE DECLARAÇÃO FEITA NO PROGRAMA PARA COMPUTADOR
Se a declaração foi feita através do programa da Receita instalado em computador ou notebook, é possível encontrar o arquivo na pasta de declarações transmitidas. Veja o caminho:
- Acesse o Disco local;
- Acesse Arquivos de programas RFB;
- Acesse IRPF 20XX (Selecione o ano da declaração);
- Clique em 'transmitidas';
- Clique em 'arquivo.DEC' (selecione o arquivo com extensão .DEC).
Caso não consiga acessar o computador, por perda ou defeito, também é possível recuperar o arquivo no programa da Receita Federal. Para isso, é preciso acessar o portal e-CAC por outro notebook ou computador (não por smartphones).
O acesso deve ser feito com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Veja o caminho:
- Acesse a área do Meu Imposto de Renda;
- Clique em Documentos e arquivos (cópia da declaração);
- Clique em Arquivo de declaração;
- Clique no ícone para download.
Também é possível solicitar cópias da declaração de forma presencial, mediante agendamento do atendimento. É preciso preencher formulário de solicitação de cópias e, em caso de segunda via em papel, pagar os custos da impressão.