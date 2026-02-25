Indústria brasileira segue patinando, informa a CNI

Atenção! O índice de evolução do número de empregados da indústria brasileira registrou, em janeiro passado, 47,6 pontos, um crescimento de 0,7 ponto frente a dezembro do ano passado. Apesar dessa alta, o indicador ficou abaixo dos 50 pontos, sinalizando queda dos postos de trabalho do setor industrial no primeiro mês deste ano.

Trata-se do pior resultado do índice para o mês de janeiro desde 2017, conforme revelam os dados da Sondagem Industrial divulgada ontem, terça-feira, 24, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A produção também iniciou o ano em baixa. O índice que mede a evolução da produção industrial subiu 4 pontos entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, alcançando 44,9 pontos. O movimento, porém, foi insuficiente para que o indicador ultrapassasse a linha de 50 pontos, refletindo queda da produção industrial na virada do ano. O indicador atingiu o menor valor para o mês de janeiro desde 2022.

Em janeiro, a Utilização da Capacidade Instalada da indústria (UCI) chegou aos 66%, mesmo patamar de dezembro de 2025. O resultado foi o menor para o mês desde 2019.

Mas, ao contrário dos índices que medem o desempenho da indústria no presente, as expectativas para os próximos seis meses são positivas. Na passagem de janeiro para fevereiro, os índices de expectativas de demanda, compra de insumos e matérias-primas e número de empregados aumentaram. Por exemplo:

O índice de expectativa de demanda passou de 52,7 pontos para 54,2 pontos;