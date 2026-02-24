Diário do Nordeste
Obras do terminal da Transnordestina com esteiras para o Pecém começam no 1º semestre

O projeto tem um investimento estimado de R$ 1,3 bilhão.

Foto de movimentação de contêineres no Complexo do Pecém, no Ceará.
Legenda: Movimentação no Complexo do Pecém deve dobrar com operação da Transnordestina.
Foto: Thiago Gadelha.

O terminal logístico que irá conectar o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) à ferrovia Transnordestina deve começar a ser construído no primeiro semestre de 2025.

O projeto do Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) da Nordeste Logística (Nelog) tem um investimento estimado de R$ 1,3 bilhão

As informações foram confirmadas pelo presidente do CIPP, Max Quintino, nesta terça-feira (24). O contrato com a Nelog deve ser assinado pelo Governo do Ceará nos próximos dias, segundo o presidente da CIPP.  

Como será o projeto 

O empreendimento fará a conexão por meio de esteiras da Transnordestina com o Complexo. A movimentação prevista para o primeiro ano de operação é de 6 milhões de toneladas.

Funcionará da seguinte maneira: quando o trem da Transnordestina chegar ao terminal, a mercadoria será carregada por meio das esteiras, e não levada por caminhões, até o Porto do Pecém.

Movimentação estimada 

Nos anos seguintes, a movimentação pode chegar a 28 milhões de toneladas, entre grãos, fertilizantes, minérios de ferro, contêineres e combustíveis

“Logo logo a gente já deve ter obra do terminal, porque a ideia é que a conclusão dele obrigatoriamente vai ter que casar com a conclusão da Transnordestina [previsto para o fim de 2027]”, projeta Max Quintino. 

O presidente do CIPP reitera o impacto da ferrovia na operação do terminal, com possibilidade de dobrar a movimentação anual

“Pode chegar a 28 milhões de toneladas, é muito impactante. E todos os negócios que podem ser gerados, porque é movimentação de grãos, minérios, e toda uma cadeia impactada a partir dessa conexão estratégica”, avalia. 

A ferrovia de mais de 1,2 mil quilômetros vai ligar Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém. Do total do traçado, 527 quilômetros estão em território cearense

MOVIMENTAÇÃO RECORDE

O Porto do Pecém bateu recorde de movimentação de cargas em 2025, com 20,9 milhões de toneladas. O número é 7% maior do que o registrado em 2024.

O desempenho é puxado pela movimentação de contêineres, que teve salto de 27% na comparação com o ano anterior. Foram movimentados 706.509 TEUs.

As operações internacionais somaram 9,6 toneladas, um crescimento de 19% em relação a 2024. Já a movimentação nacional teve leve queda de 2%, saindo de 11,5 milhões de toneladas para 11,3 milhões. 

Os principais produtos desembarcados foram combustíveis minerais (3 milhões de toneladas), ferro fundido (707 mil toneladas) e minérios (451 mil toneladas).

Já nos produtos enviados, se destacam ferro fundido (2,4 milhões de toneladas), minérios (590 mil toneladas), sal (204 mil toneladas) e frutas (190 mil toneladas).

