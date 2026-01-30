Ferrovia Transnordestina tem 4 lotes prontos, mas menos da metade foi entregue no Ceará

Menos da metade da Ferrovia Transnordestina está pronta no Ceará. Dos 527 quilômetros de trilhos no Estado, somente 297 km estão concluídos. O restante, 326 km, está em obras. Além disso, o lote 4, entre Acopiara e Piquet Carneiro, está concluído. A previsão é entregar a ferrovia em 2027.

Além dos 11 lotes no Ceará, há um trecho entre Salgueiro (PE) e Missão Velha (CE), com 96 km e já concluído. Veja mapa abaixo com todos os lotes.

As informações foram confirmadas nesta sexta-feira (30) durante visita às obras da ferrovia por comitiva formada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, pelo secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, pelo presidente da Trasnordestina Logística SA (TLSA), Ismael Trinks, e o diretor-executivo de Infraestrutura e Logística da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Tufi Daher Filho.

Segundo a comitiva, o lote cinco, que vai de Piquet Carneiro até Quixeramobim, também de 51 km, está previsto para ser entregue no próximo mês de abril.

Nós estamos concluindo o lote de Piquet Carneiro, e a previsão da Transnosdestina é de a cada três meses, entregar 50 km. Então, a ideia é que daqui a três, quatro meses, o lote 5 estará também concluído". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Legenda: Governador Elmano de Freitas visitou as obras da ferrovia com comitiva da TLSA e Governo Federal. Foto: Fabiane de Paula.

Atualmente, todos os trechos da ferrovia em solo cearense já contam com frentes de trabalho ativas. A expectativa agora se volta para os trechos finais e os desafios técnicos que ainda restam para interligar o Piauí ao Porto do Pecém.

Cronograma dos lotes

De acordo com o cronograma atual, a Transnordestina Logística S.A. (TLSA) planeja entregar cerca de 50 km de trilhos a cada três meses.

No momento, as equipes trabalham na conclusão do lote de Piquet Carneiro, onde ocorre a colocação dos dormentes, fase final da estrutura com peças transversais aos trilhos.

A próxima etapa prioritária é o lote de Quixeramobim, com previsão de conclusão para os próximos três ou quatro meses, a depender das condições climáticas do inverno cearense.

Caso o ritmo atual seja mantido, a projeção é que a obra seja totalmente entregue entre o primeiro e o segundo trimestre de 2027.

Maiores desafios são lotes 9 e 10

Apesar do avanço, o projeto ainda enfrenta trechos mais complexos: os lotes 9 (Baturité — Aracoiaba) e 10 (Aracoiaba — Caucaia). Recentemente contratados por aproximadamente R$ 1 bilhão, esses trechos são considerados os mais desafiadores por atravessarem terrenos íngremes.

Somando 97 quilômetros de extensão, os dois trechos tiveram a execução da obra iniciada neste mês, pela empresa Agis.

A engenharia ferroviária exige um traçado linear, evitando subidas e descidas acentuadas para garantir a eficiência no transporte de cargas pesadas.

Por isso, esses lotes exigirão um esforço técnico maior das empresas contratadas para garantir que o trem, que poderá circular com até 100 vagões, mantenha sua performance logística.

Foto: Fabiane de Paula.

Veja status de obra da ferrovia Transnordestina