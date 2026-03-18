Aço Cearense doa R$ 1,2 milhão para Santa Casa

O Instituto Aço Cearense, braço social do Grupo Aço Cearense, formalizou a doação de R$ 1,2 milhão à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, reforçando o compromisso com o fortalecimento da saúde pública no Ceará. O recurso será destinado à manutenção e ampliação dos serviços hospitalares, contribuindo para o avanço do processo de reestruturação da unidade.

Criado pelo Grupo Aço Cearense, o Instituto desenvolve iniciativas de impacto social voltadas à transformação e à inclusão, especialmente junto a comunidades em situação de vulnerabilidade. A parceria com a Santa Casa prevê o repasse de R$ 100 mil mensais ao longo de 12 meses. Os valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro já foram transferidos, garantindo suporte imediato à continuidade dos atendimentos.

Solidariedade empresarial – Para Luciana Rabelo, coordenadora do Instituto, a contribuição representa um esforço coletivo em favor do acesso à saúde. “É uma satisfação colaborar com uma instituição histórica e essencial para o Ceará, contribuindo para ampliar o atendimento à população”, destacou.

“Contribuir com a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza é apoiar uma instituição que há décadas presta um serviço essencial à população cearense. Acreditamos que iniciativas como essa fortalecem a rede de solidariedade e ajudam a ampliar o acesso a serviços fundamentais para a sociedade”, ressaltou Rosemeire Matos, presidente do Instituto Aço Cearense, que também desenvolve ações sociais nos estados do Pará e do Tocantins, onde estão localizadas a Sinobras e a unidade florestal do Grupo Aço Cearense, respectivamente.