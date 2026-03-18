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Aço Cearense doa R$ 1,2 milhão para Santa Casa

Doação foi feita pelo Instituto Aço Cearense, que é o braço social do grupo fundado pelo empresário Vilmar Ferreira

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 03:46)
Egídio Serpa
Legenda: Neste centenário casarão localizado no Passeio Público, no centro da capital cearense, opera a Santa de Misericórdia de Fortaleza
Foto: Natinho Rodrigues / SVM
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O Instituto Aço Cearense, braço social do Grupo Aço Cearense, formalizou a doação de R$ 1,2 milhão à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, reforçando o compromisso com o fortalecimento da saúde pública no Ceará. O recurso será destinado à manutenção e ampliação dos serviços hospitalares, contribuindo para o avanço do processo de reestruturação da unidade.  

Criado pelo Grupo Aço Cearense, o Instituto desenvolve iniciativas de impacto social voltadas à transformação e à inclusão, especialmente junto a comunidades em situação de vulnerabilidade. A parceria com a Santa Casa prevê o repasse de R$ 100 mil mensais ao longo de 12 meses. Os valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro já foram transferidos, garantindo suporte imediato à continuidade dos atendimentos.  

Solidariedade empresarial – Para Luciana Rabelo, coordenadora do Instituto, a contribuição representa um esforço coletivo em favor do acesso à saúde. “É uma satisfação colaborar com uma instituição histórica e essencial para o Ceará, contribuindo para ampliar o atendimento à população”, destacou.  

“Contribuir com a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza é apoiar uma instituição que há décadas presta um serviço essencial à população cearense. Acreditamos que iniciativas como essa fortalecem a rede de solidariedade e ajudam a ampliar o acesso a serviços fundamentais para a sociedade”, ressaltou Rosemeire Matos, presidente do Instituto Aço Cearense, que também desenvolve ações sociais nos estados do Pará e do Tocantins, onde estão localizadas a Sinobras e a unidade florestal do Grupo Aço Cearense, respectivamente.  

Compromisso social – A formalização do termo de doação à Santa Casa ocorreu no Memorial da instituição e reuniu representantes do poder público e da iniciativa privada. O hospital está sob gestão da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, responsável pelo processo de reestruturação da unidade desde julho de 2025.  

O diretor interventor da unidade, José Erialdo da Silva Júnior, ressaltou que o apoio da iniciativa privada fortalece a sustentabilidade financeira da instituição e amplia sua capacidade assistencial. “Desde a retomada dos atendimentos, temos avançado de forma consistente na reorganização dos serviços. Essa parceria chega em um momento estratégico, fortalecendo a continuidade da assistência e reafirmando a tradição de solidariedade da sociedade com a Santa Casa”, disse ele. 

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