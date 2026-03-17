BNB ouve elogios e críticas de agropecuaristas do Ceará

Vinte e cinco empresários cearenses da agropecuária reuniram-se ontem, 16, com a superintendente do Banco do Nordeste (BNB) no Ceará, Eliane Brasil, que ouviu rasgados elogios à sua atuação, mas duras críticas à excessiva burocracia interna da instituição, o que tem atrasado a análise e a aprovação dos projetos de financiamento, cujas liberações também sofrem retardo pela fragilidade do seu sistema digital.

Uma das queixas dos empresários presentes diz respeito ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro público eletrônico nacional criado para, exatamente, facilitar, entre outras coisas, o acesso ao crédito bancário. O CAR está disponível no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), com consulta pública disponível para verificar limites de terra e sobreposições.

Dois dos empresários presentes manifestaram a insatisfação dos agropecuaristas com as equipes técnicas do BNB, que demoram demasiadamente para examinar as propostas de pedido de financiamento.

“Além das extensas exigências, o banco ainda procrastina o exame das propostas”, disse um agricultor.

Foi citado o caso dos pequenos carcinicultores da região do Jaguaribe, onde há, segundo revelou o secretário Executivo do Agronegócio do governo do Estado, Sílvio Carlos Ribeiro, 2.274 produtores de camarão que tentam e não conseguem obter, com celeridade, o financiamento de que precisam.