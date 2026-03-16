Fiec inaugurou em Horizonte mais uma Escola Sesi de referência

Em cerimônia a que compareceu o governador Elmano de Freitas, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, inaugurou hoje, segunda-feira, 16, em Horizonte, a Escola Pedro Grendene Bertele, mais uma unidade de referência projetada e implantada pelo Sesi e o Senai do Ceará, ambos dirigidos pelo engenheiro Paulo André Holanda.

Em Horizonte, o Grupo Grendene tem modernas fábricas de calçados, inclusive a Vulcabrás, que empregam, formalmente, milhares de pessoas.

Prestigiada pela presença dos maiores empresários industriais do estado, a cerimônia de inauguração da Escola Pedro Grendene Bertele mostrou 1) a força política da indústria cearense, 2) a forte liderança do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, 3) o crescimento da economia de Horizonte, principalmente na área industrial de calçados, cujas fábricas dão emprego a quase 20 mil pessoas na geografia de Horizonte.

No discurso que pronunciou, Ricardo Cavalcante disse que “tudo o que sou, tudo o que sei, tudo o que faço, é fruto da educação que tive. E tenho consciência de que nem todo mundo teve o privilégio de estudar nas escolas que eu estudei, ou de encontrar os mestres que eu tive ao longo da vida.”

E acrescentou:

“Talvez venha daí a crença de que uma das minhas missões mais valiosas seja justamente ajudar a construir e entregar escolas de qualidade às comunidades por onde passo.”

O presidente da Fiec revelou que a escola Pedro Grendene reúne uma infraestrutura moderna e tecnológica, alinhada à metodologia STEAM, que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática e educação digital.