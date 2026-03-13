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Hospital Unimed Fortaleza em ranking internacional

Reconhecimento coloca unidades do Sistema Unimed entre os melhores hospitais do mundo

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 11:44)
Egídio Serpa
Legenda: Foto do Hospital Unimed Fortaleza, incluído no ranking da "The World’s Best Hospitals 2026”, publicado pela revista Newsweek
Foto: Leopoldo Kaswiner / Agência Diário
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Boa notícia! O Sistema Unimed conquistou destaque internacional ao ter 19 hospitais incluídos no ranking “The World’s Best Hospitals 2026”, publicado pela revista americana Newsweek em parceria com a plataforma de dados Statista. Entre as unidades reconhecidas, está o Hospital Unimed Fortaleza, consolidando a presença da cooperativa cearense de médicos em um dos levantamentos mais relevantes da área mundial da saúde.  

O ranking internacional avaliou mais de 2.500 hospitais em 32 países, considerando critérios como recomendações de especialistas médicos, indicadores de qualidade hospitalar, experiência do paciente e a adoção de métricas de resultados relatados pelos próprios pacientes (PROMs).  

Além do reconhecimento global, o desempenho das unidades do Sistema Unimed também se destacou no Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar (PM-QUALISS), iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No levantamento mais recente, mais da metade dos hospitais que reportaram integralmente seus indicadores pertence à rede Unimed, o que demonstra a transparência e a excelência assistencial.  

Para a diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, Dra. Patrícia Lopes, essa conquista reafirma a responsabilidade da cooperativa na oferta de um atendimento cada vez mais qualificado e centrado no paciente.  

“Esse reconhecimento internacional reforça que estamos no caminho certo ao investir continuamente em qualidade assistencial, inovação e segurança do paciente. Para a Unimed Fortaleza, fazer parte de um sistema que reúne hospitais entre os melhores do mundo é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um estímulo para seguir aprimorando os serviços e oferecendo um cuidado completo e humanizado aos beneficiários”, destaca ela.  

“A presença de hospitais do Sistema Unimed no ranking global evidencia a consolidação do modelo cooperativista na área da saúde, baseado na gestão eficiente, no reinvestimento constante em infraestrutura e tecnologia e na atuação integrada de médicos cooperados e equipes multidisciplinares. Tudo isso também fortalece a posição do Brasil no cenário internacional de qualidade hospitalar”, diz o Dr. Flávio Ibiapina, presidente da Unimed Fortaleza. 

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