Hospital Unimed Fortaleza em ranking internacional

Boa notícia! O Sistema Unimed conquistou destaque internacional ao ter 19 hospitais incluídos no ranking “The World’s Best Hospitals 2026”, publicado pela revista americana Newsweek em parceria com a plataforma de dados Statista. Entre as unidades reconhecidas, está o Hospital Unimed Fortaleza, consolidando a presença da cooperativa cearense de médicos em um dos levantamentos mais relevantes da área mundial da saúde.

O ranking internacional avaliou mais de 2.500 hospitais em 32 países, considerando critérios como recomendações de especialistas médicos, indicadores de qualidade hospitalar, experiência do paciente e a adoção de métricas de resultados relatados pelos próprios pacientes (PROMs).

Além do reconhecimento global, o desempenho das unidades do Sistema Unimed também se destacou no Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar (PM-QUALISS), iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No levantamento mais recente, mais da metade dos hospitais que reportaram integralmente seus indicadores pertence à rede Unimed, o que demonstra a transparência e a excelência assistencial.

Para a diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, Dra. Patrícia Lopes, essa conquista reafirma a responsabilidade da cooperativa na oferta de um atendimento cada vez mais qualificado e centrado no paciente.