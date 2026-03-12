Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Petrobras recolheu em impostos R$ 277,6 bi em 2025

Montante corresponde a aproximadamente 7% da arrecadação total do país no ano passado, fazendo da estatal sua maior contribuinte

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 16:21)
Egídio Serpa
Legenda: Maior empresa do país, a Petrobras é, também, a que mais arrecada impostos para os governos da União, estados e municípios
Foto: Divulgação
Esta página é patrocinada por:

Em 2025, a Petrobras recolheu no Brasil R$ 277,6 bilhões na forma de Tributos e Participações Governamentais (PGOV), um aumento de 3% comparado com o recolhimento de 2024. Este montante corresponde a aproximadamente 7% da arrecadação total do país no ano de 2025, o que faz da Petrobras a principal contribuinte nacional, segundo dados da Receita Federal, do Tesouro Nacional e do Portal de Transparência dos Estados. Foram pagos, em média, por dia útil, o valor de R$ 1,1 bilhão de tributos e PGOV. 

“Temos orgulho de ser o maior contribuinte do Brasil e, por meio do pagamento de tributos, colaborar no desenvolvimento socioeconômico do país, garantindo os recursos para investimentos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Nos últimos cinco anos, a Petrobras pagou mais de R$ 1,3 trilhão em tributos e participações governamentais, valor que foi distribuído entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios”, como diz o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo. 

A Petrobras contribuiu com 6% do recolhimento na esfera federal. Em 2025, foram recolhidos em tributos R$ 161,9 bilhões ao governo da União, sendo R$ 68,6 bilhões a título de participações governamentais. Os valores de PGOV pagos são formados, majoritariamente, por royalties (R$ 39,7 bilhões) e participação especial (R$ 21,5 bilhões). 

Nos estados, em 2025, a Petrobras recolheu o R$ 113,8 bilhões em ICMS. A contribuição da Petrobras corresponde a cerca de 14% do total da arrecadação nas 27 Unidades Federativas. Soma-se ainda os pagamentos de participações governamentais realizados pela Petrobras à União, que repassa parte dos valores aos estados e municípios. No âmbito municipal foram recolhidos R$ 1,9 bilhão em tributos para 271 municípios, distribuídos em 21 estados e o Distrito Federal. 

Os recolhimentos realizados pela Petrobras abrangem tributos próprios, oriundos das suas operações e retidos de terceiros, na condição de responsável ou substituto tributário, uma vez que a Petrobras retém tributos nas operações comerciais com clientes e fornecedores, conforme estabelecido na legislação. Os recolhimentos compreendem também as participações governamentais, que são compensações financeiras pagas pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural no Brasil. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

CNI identifica 42 novas barreiras ao comércio internacional

teaser image
Egídio Serpa

Ceará terá em abril um ITA para chamar de seu

teaser image
Egídio Serpa

No Centro de Eventos, saiu a indústria e agora entra o agro