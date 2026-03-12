Petrobras recolheu em impostos R$ 277,6 bi em 2025

Em 2025, a Petrobras recolheu no Brasil R$ 277,6 bilhões na forma de Tributos e Participações Governamentais (PGOV), um aumento de 3% comparado com o recolhimento de 2024. Este montante corresponde a aproximadamente 7% da arrecadação total do país no ano de 2025, o que faz da Petrobras a principal contribuinte nacional, segundo dados da Receita Federal, do Tesouro Nacional e do Portal de Transparência dos Estados. Foram pagos, em média, por dia útil, o valor de R$ 1,1 bilhão de tributos e PGOV.

“Temos orgulho de ser o maior contribuinte do Brasil e, por meio do pagamento de tributos, colaborar no desenvolvimento socioeconômico do país, garantindo os recursos para investimentos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Nos últimos cinco anos, a Petrobras pagou mais de R$ 1,3 trilhão em tributos e participações governamentais, valor que foi distribuído entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios”, como diz o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo.

A Petrobras contribuiu com 6% do recolhimento na esfera federal. Em 2025, foram recolhidos em tributos R$ 161,9 bilhões ao governo da União, sendo R$ 68,6 bilhões a título de participações governamentais. Os valores de PGOV pagos são formados, majoritariamente, por royalties (R$ 39,7 bilhões) e participação especial (R$ 21,5 bilhões).