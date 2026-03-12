Ceará terá em abril um ITA para chamar de seu

Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi, professor, doutor e reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que abrirá em Fortaleza, no próximo mês de abril, sua primeira unidade fora dos limites do município paulista de São José dos Campos, falou ontem para 63 empresários cearenses, reunidos pelo Lide Ceará na cobertura do Hotel Gran Marquise. Ele transmitiu boas notícias e comentários acerca desse evento que se aproxima.

Criado em janeiro de 1950 pelo marechal cearense Casemiro Montenegro Filho, o ITA é hoje um dos orgulhos dos brasileiros. É a maior fábrica de profissionais das engenharias de alta complexidade, incluindo a de Aeronáutica, a de Mecânica Aeronáutica e a de Eletrônica. É lá que o cearense Mário Araripe, graduado pelo ITA, recrutou, e segue recrutando, para a sua Casa dos Ventos seu valiosíssimo quadro de engenheiros.

O ITA cearense, cujas obras de construção avançam quase na velocidade supersônica, será, de acordo com o reitor Antônio Guilherme, “é o maior ponto de inflexão da história da nossa instituição”, devendo abrir suas atividades aqui com dois cursos, para os quais já houve o necessário e rígido exame vestibular.

São os cearenses que, anualmente, lideram o ranking dos candidatos aprovados no vestibular do ITA. Por causa disto, as melhores escolas privadas do ensino médio de Fortaleza – entre as quais Farias Brito, Ary de Sá, Christus e Antares – identificam seus melhores alunos, os de notas mais altas, e os incentivam a melhorar seu aprendizado como preparação para os exames do ITA.

O presidente da Organização Farias Brito, professor Thales Cavalcante, presente à reunião com o reitor do ITA, falou antes dele e disse que um dia, faz tempo, perguntou ao caixa de uma agência do Banco do Brasil, onde se encontrava: “O que vai criar hoje?”. Surpreso com a pergunta, o caixa respondeu: “Nada!”. Thales lembrou a frase de Bill Gates, fundador da Microsoft, que, atento ao avanço da tecnologia e da Inteligência Artificial e antevendo o que acontecerá, em pouco tempo, com o mercado de trabalho, disse:

“O homem só fará o que a máquina não puder fazer.”

Antes da fala de Thales Cavalcante, falou o professor doutor cearense Ângelo Mont’Alverne, que inventou o Pix ao tempo em que foi diretor do Banco Central. Ele sentenciou:

“Até há bem pouco tempo, o trabalho era braçal. Hoje, tudo a máquina faz de modo repetitivo.” Tem toda a razão.