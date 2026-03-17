Com sede no Ceará, Grupo 3corações compra Yoki e Kitano por R$ 800 milhões

O Grupo 3corações anunciou nesta terça-feira (17) a compra das operações da General Mills no Brasil. O negócio, avaliado em aproximadamente R$ 800 milhões, inclui a transferência de marcas, como a Yoki (conhecida por produtos como pipoca, farofa e grãos) e a Kitano (líder em temperos), para o portfólio da gigante de cafés, com sede no Ceará.

A transação não engloba apenas as marcas, mas toda a estrutura de produção e logística, incluindo as unidades industriais localizadas em Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT).

De acordo com comunicado da General Mills, o negócio brasileiro da companhia gerou uma receita líquida de cerca de US$ 350 milhões em 2025.

A General Mills é uma das maiores empresas de alimentos do mundo e, no Brasil, consolidou-se com um portfólio focado em alimentos básicos, snacks e temperos.

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Diversificação do portfólio do Grupo 3corações

Em nota, o Grupo 3corações afirmou que a conclusão da transação está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes e outras condições usuais de fechamento.

"O Grupo avança em sua estratégia de crescimento por meio da diversificação e complementaridade de portfólio. A integração dos novos produtos permite que a companhia atenda a todas as ocasiões de consumo do brasileiro, do café da manhã ao jantar, fortalecendo sua posição como um dos principais players do setor".

Expansão

Segundo a empresa brasileira, o acordo prevê a manutenção das marcas. Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações, destaca que essa transação é parte importante da estratégia da companhia de crescer no segmento de alimentos.

“Estamos entusiasmados com a chegada das marcas amadas pelo consumidor Yoki e Kitano. Este é um passo fundamental em nosso propósito de estar cada vez mais próximos da família brasileira, fazendo-nos presentes em diferentes ocasiões de consumo”, afirma o executivo.

O Deutsche Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do Grupo 3corações para a transação, e Miguel Neto Advogados atuou como consultor jurídico.

O Grupo 3corações originou-se em 1959, em São Miguel (RN), fundado por João Alves de Lima, inicialmente vendendo café verde e torrado. Com forte atuação familiar, cresceu e tornou-se a Santa Clara nos anos 80.

Atualmente, a sede administrativa do grupo e um dos seus principais parques industriais estão localizados em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Já o movimento da General Mills faz parte da estratégia global "Accelerate" da empresa, que visa remodelar seu portfólio para priorizar plataformas de maior crescimento e margem de lucro operacional.

Ao se desfazer da operação brasileira, a multinacional americana pretende focar seus esforços internacionais em marcas globais de prestígio, como os sorvetes Häagen-Dazs, a linha de comida mexicana Old El Paso, barras de cereal e alimentos para pets.

Desde 2018, a General Mills já renovou quase um terço de seu portfólio através de aquisições e vendas estratégicas.