Empresa de engenharia abre seleção para trainees; veja detalhes

A empresa de engenharia e construção Techint E&C está com inscrições abertas para o Programa Global de Trainees em todo o país, com vagas nas áreas de engenharia e administrativo-contábil.

Podem se candidatar graduados de até dois anos ou com conclusão prevista até julho de 2026 nas engenharias de produção, civil, mecânica, química, elétrica, ambiental e de petróleo; assim como profissionais dos cursos de administração, ciências contábeis e economia.

Além dos requisitos de formação, a empresa pede que os candidatos tenham inglês intermediário. Jovens com perfil prático, capazes de se adaptar a diferentes projetos e com disponibilidade para viagens são o público alvo do processo seletivo.

O programa conta com duração de dois anos e terá início em julho deste ano.

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Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site da Techint E&C até o dia 23 de abril.

O processo seletivo inclui avaliação comportamental, testes de raciocínio lógico e verbal, entrevista individual, dinâmica de grupo online, visitas a obras, atividades de grupo presenciais e entrevistas com a liderança da companhia.

Entre os benefícios ofertados, estão: assistência médica e odontológica, vale-refeição, Gympass, Total Pass, seguro de vida, previdência privada e participação nos lucros.