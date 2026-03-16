Construtora oferece 25 vagas de emprego em Fortaleza

A Construtora Tenda está promovendo um mutirão de vagas em Fortaleza, com 25 vagas para reforçar os canteiros de obras da construtora na capital cearense. As oportunidades são para profissionais que atuam nas áreas de estrutura e acabamento dos empreendimentos.

Entre os cargos disponíveis estão: montador (com experiência em fôrmas de alumínio), ceramista, pedreiro, encanador, bombeiro hidráulico, armador, e ajudante geral.

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Como participar?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem entrar em contato até o dia 31 de março, pelos telefones (85) 98457-6684 ou (85) 98457-6268.

A empresa oferece um pacote de benefícios, que inclui plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, vale-alimentação via iFood, café da manhã e almoço na obra, além de folga no aniversário, licenças maternidade e paternidade estendidas, desconto em farmácias, seguro de vida e assistência funerária.

Os colaboradores também terão acesso ao Clube de Parcerias da companhia, com diversas vantagens e premiação pelo atingimento de metas.