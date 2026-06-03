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Casas de Cultura da UFC: resultado da taxa de isenção será divulgado nesta quarta (3)

São ofertadas 1.261 vagas para o segundo semestre de 2026.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Junho de 2026 - 09:16
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Legenda: As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de julho.
Foto: Divulgação UFC/Rafael Cavalcante.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulga, nesta quarta-feira (3), o resultado preliminar dos pedidos de isenção das Casas de Cultura Estrangeira, cujas inscrições serão abertas no dia 10 de junho. 

A consulta deve ser feita no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), responsável pelo processo seletivo. Candidatos deferidos e indeferidos devem realizar a inscrição normalmente. 

Ao todo, são ofertadas 1.261 vagas, sendo 762 para ingressantes no semestre inicial e 499 para interessados em realizar o teste de nível.  

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Vagas para primeiro semestre

Para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura: 

  • Alemã: 120 vagas;
  • Britânica: 180 vagas;
  • Francesa: 132 vagas;
  • Hispânica: 155 vagas;
  • Italiana: 60 vagas; 
  • Portuguesa: 75 vagas;
  • Curso de Libras: 40 vagas.

Vagas para teste de nível

Para interessados em realizar o teste de nível, eles podem optar pelas casas de cultura: 

  • Alemã: 65 vagas;
  • Britânica: 175 vagas;
  • Francesa: 91 vagas;
  • Hispânica: 118 vagas;
  • Italiana: 50 vagas.

A prova é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

Quando serão as provas da Casa de Cultura em 2026?

As provas vão ser realizadas no dia 26 de julho de 2026. Enquanto os candidatos do nível inicial vão responder ao exame no período da manhã, os candidatos do teste de nível vão fazer a prova no período da tarde. 

Como fazer a inscrição?

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 95, sendo um valor único. Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

As inscrições abrem às 9h do dia 10 de junho e podem ser realizadas até o final do dia 8 de julho, de acordo com os horários de Fortaleza. 

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