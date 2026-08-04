Instituto oferece 220 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional em Fortaleza

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de profissionalização voltados para jovens a partir de 16 anos em busca do primeiro emprego ou que desejam se realocar no mercado de trabalho.

Interessados podem se inscrever por meio de dois formulários eletrônicos, um para a unidade no shopping RioMar Papicu e outro para a do RioMar Kennedy.

Ao todo, são ofertadas 220 vagas em áreas com alta demanda no mercado de trabalho como atendimento, tecnologia, audiovisual, beleza e estética.

Os cursos serão ministrados nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária que varia de 18 a 160 horas.

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Quem pode participar?

Além de ter mais de 16 anos, os estudantes precisam, necessariamente, residir nas comunidades em torno das unidades Papicu e Kennedy, estarem cursando o segundo semestre do 3º ano do Ensino Médio ou já terem concluído a etapa escolar em escola pública, somente.

Todos os cursos são gratuitos e incluem fardamento e lanche. As vagas são limitadas.

Cursos na unidade Papicu

Entre as vagas disponíveis para o mês de agosto está o curso de Recepcionista de Eventos, com 25 vagas, voltado para a formação de profissionais em recepção e atendimento, com ênfase na comunicação e no comportamento organizacional.

A capacitação tem carga horária de 160 horas e será realizada de 17 de agosto a 13 de outubro, das 14h às 18h.

Já em setembro, serão ofertadas outras100 vagas entre os cursos de:

Maquiagem Profissional;

Brow Lamination;

Cuidados Básicos com Idosos;

Montador e Reparador de Computadores.

Cursos na unidade Kennedy

Já para a sede do RioMar Kennedy, em agosto há 20 vagas para o curso de Fotografia para Eventos com Câmera de Celular. O curso será realizado entre 19 de agosto e 2 de setembro, com aulas às quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h.

Outra oportunidade é o curso de Audiovisual para Eventos com o Celular, que aborda técnicas de gravação, elaboração de roteiro, iluminação, enquadramento, captação de áudio, planos e ângulos de filmagem para produção de conteúdos audiovisuais com mais qualidade.

A formação oferece 30 vagas e acontece de 18 de agosto a 2 de setembro, com aulas às terças e sextas-feiras, das 14h às 17h.

Para setembro, a unidade vai disponibilizar mais 120 vagas para os cursos de

Oratória e Comunicação;

Social Media na Prática;

Cuidados Básicos com Idosos;

Brow Lamination;

Assistente de Tecnologia.

Preparação para o Enem

Os estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 contarão com apoio do IJCPM por meio do Laboratório Enem.

Nele, será promovida atividades como revisão dos principais conteúdos cobrados na prova e orientações para apoiar o desempenho dos participantes.