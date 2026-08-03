Concurso Transpetro oferece mais de 4 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

A Petrobras Transporte (Transpetro) anunciou, nesta segunda-feira (3), abertura de concurso público para o provimento de 4.171 vagas. Desse total, 281 são de preenchimento imediato e 3.890 para formação de cadastro de reserva.

Os salários iniciais chegam a R$ 15.034,81.

Conforme publicado nesta edição do Diário Oficial da União, o concurso será dividido em quatro editais, sendo dois voltados à tripulação embarcada. Veja detalhes:

Edital 1 - suboficiais e guarnição

Neste edital, são 89 vagas imediatas e 1.869 para cadastro de reserva. Entre os cargos, estão os de auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas e taifeiro.

Edital 2 - oficiais

São 91 vagas imediatas e 1.001 para cadastro de reserva. As oportunidades são de segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.

Edital 3 - nível médio

O terceiro edital é destinado aos candidatos de nível médio, com 44 vagas imediatas e 614 para cadastro de reserva. Há oportunidades para cargos de administração e controle, contabilidade, segurança, manutenção (elétrica, eletrônica, instrumentação e mecânica), inspeção de equipamentos, dutos e terminais, faixa de dutos e monitoramento logístico.

Edital 4 - nível superior

O quarto edital é voltado a profissionais de nível superior. São 57 vagas imediatas e 687 no total, voltadas a áreas como engenharia (civil, elétrica, mecânica, naval, química, de produção, ambiental, de automação, de telecomunicações e de segurança do trabalho), advocacia, contabilidade, ciência de dados, análise de sistemas, comunicação social (jornalismo e relações públicas), enfermagem e medicina do trabalho, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.

Veja também Polícia Civil da Bahia divulga edital de concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16 mil Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

Vagas

Como previsto em lei, o concurso reserva vagas para candidatos negros (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (10%). A organizadora do certame é a Fundação Cesgranrio.

As vagas serão divididas entre sedes no Rio de Janeiro, São Paulo, além de estados nas regiões Sul, Norte e Nordeste.

Ainda não há previsão de publicação do edital oficial.