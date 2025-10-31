Diário do Nordeste
Imagem mostra posto de combustível

Negócios

Petrobras reduz em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras

Com a redução, o preço médio de venda passa a ser de R$ 2,71 por litro

Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra aprendizes da Petrobras

Papo Carreira

Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz; veja cidades

Os selecionados recebem salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º, férias e FGTS

Renato Bezerra 29 de Setembro de 2025
Imagem de cima da Plataforma de petróleo P-71 na bacia de Santos

Negócios

Por que nenhuma empresa tem interesse em explorar petróleo em águas cearenses?

Leilão com 16 blocos da Bacia Potiguar, da qual o território do Ceará faz parte, não teve interessados

Paloma Vargas 18 de Junho de 2025
Posto de combustível com placa de preços praticados evidenciando o valor de R$ 6,35 na gasolina

Negócios

Gasolina fica até R$ 0,12 mais barata em Fortaleza após corte da Petrobras nas refinarias

Anúncio da empresa foi feito na última segunda-feira (2) com possível objetivo de conter inflação

Paloma Vargas 03 de Junho de 2025
Gasolina

Negócios

Petrobras reduz em 5,6% o preço da gasolina para distribuidoras

Medida entra em vigor nesta terça-feira (3)

Redação e Estadão Conteúdo 02 de Junho de 2025
Navio da Petrobras em alto mar

Negócios

Ibama libera, e Petrobras avança no processo de exploração de petróleo na Margem Equatorial

Próxima etapa está relacionada a testes de possíveis respostas a desastres

Redação 19 de Maio de 2025
Navio de pesquisa e perfuração da Petrobras descobre petróleo na Bacia de Santos

Negócios

Petrobras descobre petróleo no pré-sal da Bacia de Santos

Esta é a segunda descoberta no bloco de Aram

Redação 09 de Maio de 2025
foto de operação ship to ship, que transporte combustíveis entre navios

Negócios

Com aumento de exploração de petróleo no Nordeste, subsidiária da Petrobras expande operação no Ceará

Operação ship to ship, que realiza transbordo de combustíveis entre navios, é realizada no Porto de Fortaleza

Mariana Lemos 16 de Março de 2025
Fachada da Petrobras

Negócios

Ações da Petrobras recuam após prejuízo de R$ 17 bi e queda de 70% nos lucros em 2024

O lucro líquido da Petrobras somou R$ 36,6 bilhões, 70,06% a menos que o registrado em 2023

Estadão Conteúdo, Redação 27 de Fevereiro de 2025
'É apenas uma carta e fórum de discussão de estratégias dos países produtores de petróleo', declarou o ministro Alexandre Silveira após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

Negócios

Brasil vai ingressar no fórum da Opep+, decide governo

O Brasil foi convidado a entrar em sigla há mais de um ano

Redação 18 de Fevereiro de 2025
