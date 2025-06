Gasolina fica até R$ 0,12 mais barata em Fortaleza após corte da Petrobras nas refinarias

Após o anúncio da Petrobras de redução de preço na venda de gasolina A para as distribuidoras, os postos de combustíveis de Fortaleza iniciaram a movimentação nos seus preços já nesta terça-feira (3). A média de valor, antes da diminuição da empresa, era de R$ 6,47 na Capital.

Na noite da segunda-feira (2) e na tarde de terça, a reportagem do Diário do Nordeste andou por diversos pontos da cidade para conferir a movimentação. A maior redução encontrada foi de R$ 0,12, representando 1,85%. O caso ocorreu em um posto da Avenida Rogaciano Leite, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante.

No local, o preço praticado na tarde desta terça era de R$ 6,35. Antes era de R$ 6,47 (como a média de todos os estabelecimentos).

Em outro posto, na avenida Barão de Studart, bairro Joaquim Távora, o valor baixou R$ 0,10 de um dia para o outro. Neste caso, o percentual foi de 1,54%.

Legenda: Maioria dos postos, como o da esquina das ruas José Lourenço com Torres Câmara, já praticava valor de R$ 6,37; R$0,10 mais barato do que no dia anterior Foto: Kid Junior

No posto da esquina das vias Treze de Maio com Marechal Deodoro, na Gentilândia e da Avenida Barão de Studart com Santos Dumont, funcionários trocavam os valores para R$ 6,37, por volta das 16h.

Ao todo foram 10 postos conferidos. Seis deles já com preços reajustados para menos e quatro mantendo os R$ 6,47 já praticados nas últimas semanas. Os valores citados são para pagamento no dinheiro ou no Pix.

Legenda: Posto da avenida Pontes Vieira ainda estava praticando preço anterior ao anúncio de redução da Petrobras na tarde desta terça-feira (3) Foto: Kid Junior

Já para pagamentos a prazo, os valores, geralmente, são R$ 0,20 mais caros por litro. Estes também seguiram a tendência de queda de R$ 0,10 para o consumido final depois do anúncio da Petrobras, sendo de R$ 6,57 naqueles postos que já baixaram os preços e R$ 6,67 para os que estão ainda praticando os antigos.

Mudança de estoque deve mexer nos valores

Para o economista do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos-CE), Antonio José, a redução do preço da gasolina deve ocorrer com mais veemência em alguns dias, já que para praticar novos valores os estoques antigos precisam acabar e serem substituídos.

“Quando se recebe o novo (carregamento) é que se pode baixar (os preços), senão há perda de capital de giro”, comenta o especialista.

Legenda: Consumidores vão notar redução de valor na gasolina quando estoques de postos começarem a ser reabastecidos Foto: Kid Junior

Em relação aos possíveis novos valores praticados, ele reforça que é possível fazer uma média apenas quando os estabelecimentos iniciarem a remarcação.

“Além do mais, o preço é livre e cada player define de acordo com seus custos”.

Medida pode conter alta da inflação

Conforme o engenheiro de Petróleo e Gás e diretor de Comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras no RN/CE, Ricardo Pinheiro, a medida adotada pela empresa pretende “reduzir a pressão” do mercado.

“Não é que vai baixar a inflação, mas pelo menos reduz a pressão de elevação da inflação. Além disso, tem impacto no transporte por aplicativo, por exemplo, assim como impacta nos valores de produtos”, exemplificou.

Ele afirma, porém, que o consumidor não deve esperar que a redução na bomba seja grande.

“Até porque, na última vez que teve uma redução do preço da gasolina, praticamente essa redução não repercutiu de uma forma em geral nos preços aqui do Ceará. Muitos donos de postos seguraram os preços e não transferiram a redução para as bombas, ou transferiram muito pouco”.

Porém, desta vez ele acredita que ocorra uma pressão maior dos consumidores pela alta divulgação da redução praticada pela Petrobras às refinarias.

“Então, vários postos vão baixar seus preços, o que acaba gerando uma concorrência. Será essa concorrência que levará a uma procura por aqueles postos que, realmente, vão repercutir essa redução no preço da gasolina”.

Pinheiro ainda reforça que a diminuição, mesmo que de poucos centavos por litro, só será vista naqueles postos que compram gasolina Petrobras para a revenda.

“Aqui no Ceará temos uma quantidade muito grande de postos que compram de distribuidoras que recebem seus combustíveis de importadores. A gasolina importada pouco ou nada vai sentir em relação a essa queda de preços”, comenta o especialista, lembrando que se os comerciantes baixarem deve ser pela busca de competitividade.

Gasolina no Ceará é uma das mais caras do País

Até o final do mês de maio, a gasolina no Ceará era a segunda mais cara do Nordeste, perdendo somente para Sergipe (R$ 6,60) e a nona no País. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre os dias 25 e 31 de maio, o valor mais barato encontrado pela autarquia no estado havia sido de R$ 6,15. Já o mais caro foi de R$ 6,89.

Entenda a medida da Petrobras

A Petrobras reduziu os preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,6% a partir desta terça-feira (3), segundo informou a estatal. O preço médio deste tipo de venda passará a ser de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

O combustível estava há 328 dias sem reajuste. No fechamento do último dia 30 de maio, o preço médio da gasolina nas refinarias da Petrobras estava 3% acima do praticado no mercado internacional, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Com o novo reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22/litro, uma queda de 7,3%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 0,60/litro, ou 17,5%.