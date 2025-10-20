Petrobras reduz em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (20), a redução de 4,9% no preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo valor passa a valer a partir desta terça-feira (21).

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Esta é a segunda redução dos preços de gasolina promovida pela estatal em 2025. A primeira ocorreu no dia 3 de junho, quando o preço do combustível caiu 5,6%. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31/ litro ou 10,3%.

Em seu comunicado, a estatal destaca que os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.

Preço do Diesel

Já o preço do diesel para as distribuidoras não sofrerá alteração neste momento, ainda segundo a Petrobras. Desde março deste ano, houve três reduções no óleo diesel, e o combustível apresenta recuo de 35,9% desde o fim de 2022.