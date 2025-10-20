Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 10,5 milhões nesta segunda (20)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar

Escrito por
Redação
Negócios
Volantes de apostas expostos em uma casa lotérica da Caixa, representando as loterias do dia com jogos como Quina, Lotofácil e Lotomania.
Legenda: É possível apostar presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (20), ao sortear R$ 10,5 milhões.

Ganha a quantia o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo: a Lotomania sorteia R$ 3,3 milhões.

Outras chances de enricar

Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Super Sete e concorrer ao prêmio de R$ 2,8 milhões. 

Já a Lotofácil e a Loteca podem pagar, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão. E a Dupla Sena é a loteria federal que sorteia o menor valor desta noite: R$ 900 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (20/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 10,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotomania R$ 3,3 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 2,8 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos.
Dupla Sena  R$ 900 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

