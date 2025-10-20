Loterias do dia sorteiam até R$ 10,5 milhões nesta segunda (20)
Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar
A Quina é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta segunda-feira (20), ao sortear R$ 10,5 milhões.
Ganha a quantia o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas.
O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo: a Lotomania sorteia R$ 3,3 milhões.
Outras chances de enricar
Nesta noite, os jogadores ainda podem apostar na Super Sete e concorrer ao prêmio de R$ 2,8 milhões.
Já a Lotofácil e a Loteca podem pagar, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão. E a Dupla Sena é a loteria federal que sorteia o menor valor desta noite: R$ 900 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (20/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 10,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 3,3 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 2,8 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 1 milhão
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Dupla Sena
|R$ 900 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.